 Суд у Німеччині підтвердив вирок членкині неонацистського угруповання NSU | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2021

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Суд у Німеччині підтвердив вирок членкині неонацистського угруповання NSU

Федеральна судова палата Німеччини відхилила касаційну скаргу Беати Цшепе на вирок суду в Мюнхені, який визнав її винною в десяти вбивствах і призначив довічне ув'язнення.

Беате Цшепе (у центрі) у залі суду (архівне фото)

Беате Цшепе (у центрі) у залі суду (архівне фото)

Федеральна судова палата Німеччини підтвердила вирок у справі неонацистського угруповання "Націонал-соціалістичне підпілля" (NSU). У четвер, 19 серпня, суд у Карлсруе відхилив касаційну скаргу Беате Цшепе (Beate Zschäpe) на ухвалене три роки тому рішення баварського Вищого земельного суду.

Суд скасував лише один пункт обвинувального вироку, при цьому залишивши в силі міру покарання у вигляді довічного ув'язнення, а також встановлену судом нижчої інстанції особливу тяжкість вчинених Цшепе злочинів, що виключає дострокове звільнення. Таким чином, вирок є остаточним, повідомляє інформагенція dpa.

Федеральна судова палата також залишила в силі тюремні вироки двом іншим обвинуваченим у справі NSU - Ральфу В. (Ralf W.) і Гольґеру Ґ. (Holger G.) за статтями про пособництво у вбивствах і підтримку правоекстремістського угруповання.

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Вирок мюнхенського суду

Вищий земельний суд в Мюнхені в липні 2018 року засудив Цшепе до довічного ув'язнення. Судді визнали 43-річну обвинувачену винною в десяти вбивствах. Як зазначив прокурор у заключній промові, хоча Беате Цшепе особисто не брала участь у вбивствах і нападах, вона займалася їх плануванням, а також забезпеченням алібі і пошуком фінансових коштів для членів злочинної групи.

Гольґер Ґ. був визнаний судом винним у підтримці терористичної організації і засуджений до трьох років позбавлення волі. Він передав членам NSU стрілецьку зброю і постачав їх підробленими документами. Крім того, до десяти років ув'язнення засуджено колишнього функціонера праворадикальної Націонал-демократичної партії Німеччини (НДПН) Ральфа Вольлебена (Ralf Wohlleben). Його суд визнав винним у пособництві у скоєнні вбивства в десяти випадках.

Десять жертв NSU

У Німеччині 4 листопада 2011 року було викрито неонацистське угруповання NSU, на рахунку якого десять жертв. Процес у справі NSU тривав з 2014 року. За даними слідства, на рахунку терористичного угрупування серед іншого - вбивства дев'яти жителів Німеччини турецького і грецького походження, а також вбивство поліцейської. Два спільники Цшепе, затриманої в листопаді 2011 року, - Уве Бенгард (Uwe Böhnhard) і Уве Мундлос (Uwe Mundlos) - загинули тоді ж. Причиною їхньої смерті, імовірно, був суїцид.

Засуджені до довічного позбавлення волі в ФРН після 15 років в ув'язненні можуть подати прохання про умовно-дострокове звільнення. У разі відмови таке прохання можна подавати кожні два роки. Якщо суд встановлює особливу тяжкість злочину, як у випадку з Цшепе, то звільнитися через 15 років ув'язнений може тільки у виняткових випадках, наприклад при досягненні похилого віку або в разі тяжкої хвороби.

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Die Illustration stammt aus einer Studie der Otto Brenner Stiftung zum o.g. Thema. https://www.otto-brenner-stiftung.de/nsu-morde-berichterstattung Bild samt Copyright und Nutzungsfreigabe geliefert durch Jan Burzinski, Öffentlichkeitsarbeit und Transfer, Otto Brenner Stiftung

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