Вбивство Флойда: засуджений експоліцейський Шовін оскаржив вирок

Колишній американський поліцейський Дерек Шовін, засуджений до позбавлення волі на 22,5 року за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда, подав апеляцію на це судове рішення. У проханні про перегляд справи, направленому до суду штату Міннесота в четвер, 23 вересня, Шовін вказав 14 причин, згідно з якими вирок йому необхідно переглянути.

Так, експоліцейський стверджує, що під час розгляду були допущені помилки присяжними і прокуратурою, а також судом при розгляді його справи. Ще однією причиною названо відмову суду ізолювати членів колегії присяжних і переконати їх уникати всіх засобів масової інформації, в результаті чого присяжні піддалися залякуванням і "тиску на расовому ґрунті". Крім того Дерек Шовін звинуватив державу в упередженості.

Одночасно колишній поліцейський попросив, щоб провадження у справі про апеляцію було призупинено до тих пір, поки йому не призначать державного захисника.

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Смерть Флойда стала поштовхом до протестів у всьому світі

Судовий вирок Дереку Шовін було винесено в штаті Міннеаполіс в червні, і зараз експоліцейський відбуває свій термін. Колегія присяжних визнала його винним в умисному вбивстві другого ступеня (без обтяжуючих обставин), в ненавмисному вбивстві і в убивстві третього ступеня, яким вважається брутальна неповага до людського життя, що через необережність призвела до смерті.

25 травня 2020 року в Міннеаполісі білий поліцейський близько дев'яти з половиною хвилин тиснув коліном на шию чорного Флойда, заарештованого за підозрою у використанні фальшивих купюр при спробі розплатитися в магазині, хоча 46-річний затриманий неодноразово скаржився на те, що не може більше дихати. В результаті Флойд помер. Його смерть, знята на відео з мобільного телефону, викликала обурення не тільки в США, але й за межами країни, що послужило поштовхом до протестних виступів проти расизму і поліцейського насильства.

Останні слова Флойда - "Я не можу дихати" - обійшли весь світ і стали девізом антирасистського руху Black Lives Matter ( "Життя чорних мають значення").