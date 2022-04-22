Влада Киргизстану заборонила використання Z-символіки 9 травня

Державний комітет національної безпеки (ДКНБ) Киргизстану закликав громадян відмовитися від використання символу Z під час святкування Дня перемоги 9 травня. Їх, зокрема, просять не вдягати одяг із цією символікою за участю у ході "Безсмертний полк", йдеться у заяві комітету, опублікованій у четвер, 21 квітня.

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Відомство попередило про відповідальність "за дії, спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі". Свою заяву ДКНБ випустив у відповідь на оголошення, що розповсюджуються в соцмережах від організацій з прокату карнавальних костюмів, які пропонують військову форму та атрибутику з символікою Z.

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Літерами Z та V позначено військову техніку та уніформу російських військовослужбовців, які беруть участь у війні, розв'язаній Кремлем в Україні. За межами зони бойових дій - як у самій Росії, так і за кордоном - знак Z використовується як символ підтримки дій Москви. Його можна побачити, зокрема, на будинках, автомобілях, одязі.