У Києві активісти закликали Захід не піддаватися на ультиматуми РФ

Кількасот людей прийшли на Михайлівську площу в Києві у неділю, 9 січня, на акцію під назвою "Скажи Путіну - Ні". Активісти закликали лідерів країн Заходу не піддаватися на ультиматуми Росії під час міжнародних перемовин щодо ситуації навколо України.

Організатори акції наголосили, що їхня мета - привернути увагу до дій Росії щодо Україні. Один з організаторів акції, речник "Руху опору капітуляції" Ілля Кононов нагадав, що найближчим часом відбудуться переговори Росії з США та НАТО. "Ми закликаємо лідерів вільного світу сказати Володимиру Путіну (президент РФ - Ред.) - ні, сказати - ні ультиматуму... Ми закликаємо допомогти Україні та іншим народам захиститися від російської агресії", - заявив він.

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Під час акції активісти розгорнули державний прапор України, плакат з написом SayNOtoPutin. Після цього активісти віднесли плакат з написом SayNOtoPutin до будівлі міністерства закордонних справ, де заспівали гімн України.

До акції долучилися, зокрема, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Іскандер Барієв, громадський діяч Йосип Зісельс, активіст Володимир Балух, ветерани АТО, українські, казахстанські, азербайджанські активісти. Як зазначається на сторінці у Facebook "Руху опору капітуляції", аналогічні акції відбулися у низці інших міст України та у 20 країнах світу, зокрема в США, Великобританії, Канаді, Латвії.

Міжнародні переговори за участі РФ

Нагадаємо, сьогодні ввечері мають відбутися попередні переговори РФ та США щодо безпеки. У них візьмуть участь заступниця держсекретаря США Венді Шерман та заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

10 січня США та Росія проведуть переговори щодо України, а 12 січня вперше за два з половиною роки має відбутись засідання ради НАТО-Росія. На 13 січня запланована зустріч у форматі РФ - Організація з безпеки та співробітництва в Європі.

В Альянсі вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, аби загроза можливого вторгнення підштовхнула НАТО до поступок. Зокрема, Росія вимагає від НАТО не приймати Україну до свого складу, про що просить Альянс зобов'язатись юридично.