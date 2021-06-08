 У КСУ спростовують інформацію про блокування роботи суду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2021

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У КСУ спростовують інформацію про блокування роботи суду

У Конституційному суді України запевняють, що інформація про відмову суддів від роботи через відсутність Олександра Тупицького помилкова.

Засідання Конституційного суду України (архівне фото)

Засідання Конституційного суду України (архівне фото)

У Конституційному суді України (КСУ) спростовують інформацію про зупинку роботи установи. Про це у п'ятницю, 11 червня, повідомляє агенція "Українські новини" з посиланням на представника КСУ. "Ми працюємо", - повідомив представник суду.

За цими даними, інформація про те, що судді відмовляються працювати через відсутність на засіданнях звільненого президентом Володимиром Зеленським голови суду Олександра Тупицького, є помилковою.

Представник суду заявив, що ситуація, коли судді не можуть затвердити порядок денний, виникає не вперше. "Таке буває, і це не вперше", - запевнив співрозмовник агентства. За його словами, 11 червня очікується чергове засідання КСУ.

Раніше представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря повідомила, що шестеро суддів відмовляються працювати через відсутність на засіданнях Тупицького.

Звинувачення на адресу Тупицького

Нагадаємо, Олександр Тупицький має статус підсудного у кримінальному провадженні - його звинувачують у скоєнні тяжких злочинів проти правосуддя. 25 травня 2021 року правоохоронці направили до суду обвинувальний акт стосовно нього.

27 березня Тупицький втратив статус судді КСУ в результаті скасування президентом України Володимиром Зеленським указу колишнього президента Віктора Януковича про його призначення, оскільки, відповідно до рішення Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) України, його подальше перебування на посаді судді КСУ становило значну загрозу національній безпеці України. Аналогічним чином був позбавлений статусу судді КСУ й Олескандр Касмінін.

Читайте також: Зеленський проти голови КСУ: конституційна криза в Україні поглиблюється 

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