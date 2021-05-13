Шестеро суддів заблокували роботу КСУ й вимагають повернути Тупицького

Шестеро суддів Конституційного суду України (КСУ) в четвер, 10 червня, заблокували діяльність КСУ. Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власні джерела у суді. За даними агентства, цими суддями є Віктор Городовенко, Ірина Завгородня, Віктор Кривенко, Олександр Литвинов, Сергій Сас і Петро Філюк.

"Причиною такого відкритого шантажу стала їхня ультимативна вимога забезпечити участь у судових засіданнях колишнього голови КСУ Олександра Тупицького", - повідомив співрозмовник. При цьому в пресслужбі КСУ агентству повідомили, що наразі секретаріат не має такої інформації, оскільки це могло статися на закритій частині засідання суду, й ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію наразі неможливо.

Вимога є "абсолютно абсурдною" - представник президента

Представник президента України в Конституційному суді Федір Веніславський підтвердив інформацію про блокування роботи КСУ шістьма суддями. Він пояснив, що це сталося після того, як 3 червня під час розгляду у КСУ закону про обіг земель сільськогосподарського призначення була низка клопотань від представників "ОПЗЖ" і "Батьківщини" про необхідність залучення до розгляду справи Тупицького та іншого відстороненого судді Олександра Касмініна. Тому шість суддів КСУ 8 червня і 10 червня відмовилися затверджувати порядок денний із вимогою забезпечити участь цих двох осіб у засіданнях суду.

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Цю вимогу Веніславський вважає "абсолютно абсурдною". За його словами, фактично зараз "цими маніпуляціями створюється нова правова проблема, яка невідомо як може бути вирішена в майбутньому".

Інформацію про блокування роботи КС також підтвердила постійна представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря. "Робота суду була заблокована шістьма суддями. Основним і єдиним мотивом блокування стала вимога забезпечити участь у судових засіданнях Тупицького, який указом президента України №124/2021 від 27 березня 2021 року був звільнений з посади судді Конституційного суду України", - написала Совгиря на Telegram-каналі в четвер.

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Згідно з порядком денним, оприлюдненим на сайті КСУ, в четвер Велика палата суду мала розглядати справу за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо конституційності закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Нагадаємо, Олександр Тупицький має статус підсудного в кримінальному провадженні - його звинувачують у скоєнні тяжких злочинів проти правосуддя. 25 травня 2021 року правоохоронці направили до суду обвинувальний акт стосовно нього. 27 березня Тупицький втратив статус судді КСУ в результаті скасування президентом України Володимиром Зеленським указу колишнього президента Віктора Януковича про його призначення, оскільки, відповідно до рішення Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) України, його подальше перебування на посаді судді КСУ становило значну загрозу національній безпеці України. Аналогічним чином був відсторонений й суддя КСУ Олескандр Касмінін.