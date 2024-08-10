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ЕкономікаУкраїна

У постачальника міноборони виявили €4,7 млн "чорної" готівки

Євгенія Наконечна
10 серпня 2024 р.

Слідчі бюро економічної безпеки в рамках розслідування вилучили 4,7 мільйона євро у бухгалтерки підприємства, яке у 2022-2023 поставляло продукти по контрактах міноборони.

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Рука з конвертом з готівкою передає конверт іншій людині.
Компанію, яка поставляла продукти для Міноборони підозрюють у несплаті податків.Фото: Josef Horazny/CTK/picture alliance

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) виявили понад 4,7 мільйона євро необлікованої готівки невідомого походження в багажнику автомобіля бухгалтера однієї з компаній, яка постачала продукцію для  міністерства оборони України . "Жінка не змогла пояснити походження грошей", - повідомили 9 серпня співробітники територіального підрозділу БЕБ у Київській області. Вони також оприлюднили фотографії відкритого багажника з пачками 100-єврових купюр, нагромаджених усередині.

Слідчі встановили, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставляла для міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. "При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності", - йдеться у повідомленні. За версією слідства, податкове навантаження на ці кошти було зменшене за рахунок фіктивної позики. Справу розслідують за фактом відмивання коштів та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Причетним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, напередодні пресслужба Офісу генерального прокурора України повідомила, що під час масштабної спецоперації в Україні викрили службовців, які були задіяні у розкраданні 1,5 мільярда гривень, виділених на потреби оборони. За результатами слідчих дій повідомлено про підозру 28 особам. Серед підозрюваних - начальник одного із управлінь міністерства оборони України.

Раніше під час розслідування закупівлі міністерством оборони України послуг з організації харчування детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) підтвердили існування корупційної схеми, "яка дозволяє значно завищувати ціни на певні категорії продуктів".

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