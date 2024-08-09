В Україні розкрили схему розкрадання 1,5 мільярда для ЗСУ

В Україні викрили 28 службовців за розкрадання коштів на армію, заявив Офіс генерального прокурора. Серед підозрюваних - начальник одного із управлінь міністерства оборони.

Під час масштабної спецоперації в Україні викрили службовців, які були задіяні у розкраданні 1,5 мільярда гривень, виділених на потреби оборони, повідомила у п'ятницю, 9 серпня, пресслужба Офісу генерального прокурора України. За результатами слідчих дій повідомлено про підозру 28 особам, з них дев'ятьом - у складі організованих злочинних груп.

"Серед підозрюваних - начальник одного із управлінь міністерства оборони України, начальник ТЦК та СП на Донеччині, більше семи співробітників військових частин у Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Київській та Черкаській областях, п'ять службовців міських рад на Полтавщині та Дніпропетровщині, а також представники комерційних структур", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели понад 65 обшуків, є підозрюваний в міноборони

Офіс генпрокурора зазначив, що підозрюваним інкримінують розтрату та заволодіння бюджетними коштами під час закупівель товарів за завищеними цінами та завищення вартості робіт, неналежне виконання обов'язків, службову недбалість при здійсненні приймання неякісного форменого одягу для Збройних сил України (ЗСУ), підроблення та використання підроблених документів.

"Одному з підозрюваних - начальнику Головного управління Міноборони інкриміновано перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Знаючи про наявність держконтракту, він уклав додаткову угоду та безпідставно перерахував державні кошти підприємству. У межах слідства правоохоронці провели понад 65 обшуків в установах, організаціях по всій території України (Західному, Центральному, Південному та Східному регіонах)", - додали в Офісі генпрокурора.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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Друга масштабна спецоперація

Офіс генпрокурора зазначає, що це вже друга масштабна спецоперація з викриття організаторів та учасників злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів, виділених для забезпечення потреб Сил оборони. У липні було повідомлено про підозру 30 особам, які заподіяли державі збитків на понад 138 мільйонів гривень.

Тоді повідомлялося, що до "схеми" були причетні службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів спільно з представниками комерційних структур майже в усіх регіонах України.