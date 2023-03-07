Корупційні скандали у міноборони поляризували українців

Українці порівну розділилися щодо розслідування можливої корупції в міноборони, свідчить опитування КМІС. Прихильників негайних наслідків 47 відсотків, за ретельніше розслідування виступають 46 відсотків опитаних.

Скандали із корупцією в міністерстві оборони України, що зафіксовані на початку 2023 року, розділили українське суспільство у питанні щодо наслідків. Про це свідчать результати опитування, Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), результати якого оприлюднені у вівторок, 7 березня.

Соціологи запитали українців, яким є їхнє ставлення до розслідувань імовірної корупції в міністерстві: чи це мають бути негайні кадрові рішення на тлі війни, чи варто провести ретельні, хоч і можливо триваліші розслідування, щоб не провокувати нестабільність у відомстві та не шкодити обороні?

46 респондентів відсотків підтримали ретельніше розслідування, тоді як 47 відсотків виступають за негайні рішення щодо підозр в корупції.

Водночас дослідники наголошують, що позиція у щодо корупційних скандалів не пов'язана з "депресивними" чи "зрадофільськими" - настроями: обидві групи однаковою мірою демонструють оптимізм у війні з Росією, також в обох групах абсолютна більшість виступила проти територіальних поступок агресору.

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У КМІС наголошують, що на тлі зростання довіри українців до оборонних інституцій, найнижчі показники довіри наразі - до судів і прокуратури. На думку аналітиків, це є дуже "поживним ґрунтом" для подальших проявів "внутрішньої дестабілізації".

"Україна як суспільство проходить істотну трансформацію на тлі війни. Важливо, щоб з одного боку влада демонструвала прихильність до справжніх реформ і ми бачили дійсно системний розвиток інституційної сфери, особливо у сфері забезпечення справедливості. З іншого боку, чутлива до корупційних справ громадськість має виступати врівноваженим партнером інституційних змін і пам'ятати про критично важливий під час війни принцип "не нашкодь", - підсумовують українські аналітики.

Скандали у міноборони

Скандали щодо можливої корупції в керівництві міністерства оборони розгорілися наприкінці січня, коли в українському виданні "Дзеркало тижня" вийшла стаття про нібито завищенні закупівельні ціни на продукти харчування для військових Збройних сил України (ЗСУ). Зокрема, йшлося про те, що міністерство начебто закуповує для солдатів курячі яйця по 17 гривень за штуку. У статті також містилися заклики до відставки міністра оборони. Сам міністр Олексій Резніков спростовував закиди в закупівлі за завищеними цінами.

Заступник міністра та голова профільного департаменту, відповідальні за цей напрямок, подали у відставку. Згодом їх заарештували і оголосили підозру про зловживання. Колишнього заступника міністра оборони підозрюють у оборудках з закупівлями на понад один мільярд гривень, а ексочільника департаменту закупівель - в придбанні неякісних бронежилетів на понад 100 мільйонів гривень.

Окрім того, на початку лютого з міноборони звільнився виконувач обов'язків керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки міноборони Олександр Лієв. ЗМІ повідомляли, що в нього нібито знайшли російський паспорт, однак ця інформація виявилася фейком і журналіст, який її поширив, попросив вибачення за це.