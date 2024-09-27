У Китаї затонув найновіший атомний підводний човен

У Китаї наприкінці травня - на початку червня на суднобудівному заводі неподалік міста Ухань затонув найновіший атомний підводний човен, що китайська влада намагалася приховати, повідомили 26 вересня американське видання The Wall Street Journal (WSJ) і міжнародне інформаційне агентство Reuters із посиланням на джерела.

Ідеться про підводний човен класу Zhou - першу субмарину такого типу. Її будувала компанія China State Shipbuilding Corp. на заводі Wuachang. Востаннє підводний човен бачили біля пірса на річці Янцзи наприкінці травня, де його оснащували перед виходом у море. На початку червня до місця затоплення прибули крани, щоб підняти субмарину з дна річки, про що свідчать супутникові знімки від Planet Labs.

Під завісою таємності

Невідомо, чи було на підводному човні в момент затоплення ядерне паливо, але це не виключено. Ознак того, що після аварії брали проби води, немає. Також немає інформації щодо жертв чи постраждалих.

"Не дивно, що військово-морські сили Народно-визвольної армії Китаю (ВМС НВАК) намагаються приховати той факт, що їхній новий, перший у своєму класі ударний атомний підводний човен затонув біля пірсу. На додаток до очевидних питань щодо стандартів підготовки та якості обладнання, інцидент піднімає і більш глибокі питання про внутрішню підзвітність НВАК і нагляд за оборонною промисловістю Китаю, яка тривалий час страждала від корупції", - сказав співрозмовник WSJ у міністерстві оборони США (Пентагон).

Китайські підводні човни

Минулого року Пентагон опублікував звіт про військову міць Китаю, згідно з яким на кінець 2022 року той мав 48 дизельних ударних підводних човнів і шість атомних.

У вересні видання South China Morning Post писало з посиланням на публікацію в китайському військовому журналі Ordnance Industry Science Technology, що ВМС НВАК мають щонайменше дві субмарини, які можуть нести балістичні ракети з ядерною боєголовкою. Одну з них бачили у Тайванській протоці в червні. Журнал зазначив, що це свідчить про "зрілість" цих видів озброєнь у Китаю. Раніше їх мали лише США та Росія.