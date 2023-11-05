РФ запустила МБР з нового атомного підводного крейсера

РФ вкторе випробовула міжконтинентальну балістичну ракету, що може бути носієм ядерної зброї. Цього разу тестували ракету "Булава" з нової субмарини.

Міністерство оборони РФ повідомило про проведення в ніч на неділю, 5 листопада, успішного випробувального пуску міжконтинентальної балістичної ракети "Булава" з Білого моря по полігону на Камчатці.

"У рамках завершального етапу програми державних випробувань новий атомний ракетний підводний крейсер стратегічного призначення "Император Александр Третий" успішно виконав пуск міжконтинентальної балістичної ракети морського базування "Булава" з акваторії Білого моря по бойовому полі Кура на півострові Камчатка", - йдеться в повідомленні російського відомства.

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"Ракетні стрільби проведено у штатному режимі з підводного положення. Головні частини ракети у призначений час прибули до заданого району", - відзвітували в міноборони РФ. Пресслужба російського відомства опублікували й кадри нічного пуску ракети.

Завершальний етап випробування субмарини нового покоління

У Москві пояснили пуск необхідністю провести "завершальний елемент державних випробувань" нового підводного човна, який належить до підводних крейсерів четвертого покоління. Невдовзі мають ухвалити рішення про введення субмарини до складу ВМФ РФ.

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Серія атомних підводних крейсерів четвертого покоління проєкту "Борей" та "Борей-А", оснащених міжконтинентальними балістичними ракетами "Булава", стане основою морських стратегічних ядерних сил РФ на найближчі десятиліття, заявляли російські військові, на яких посилається "Інтерфакс".

Проблемна МБР "Булава"

За офіційними російськими даними, міжконтинентальна балістична ракета Р30 3М30 "Булава" (РСМ-56 - для використання в міжнародних договорах, SS-NX-30 - за класифікацією НАТО. - Ред.) - російська триступенева твердопаливна ракета, призначена для озброєння перспективних атомних підводних стратегічних ракетоносців.

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Офіційно повідомлялося, що ракета може оснащуватися кількома гіперзвуковими ядерними блоками індивідуального наведення. У РФ сподіваються, що МБР "Булава" становитиме основу перспективного угруповання стратегічних ядерних сил до 2040-2045 років.

Утім, як зазначає українське спеціалізоване видання Defence Express, МБР "Булава" - вкрай проблемне дітище російського ВПК. Перший пуск ракети провели 2005 року, а на озброєння її прийняли лише через 13 років, тобто у 2018 році. За 13 років випробувань було здійснено 32 пуски, з яких 7 - невдалих, а два - частково успішні, й головними проблемами була робота третього ступеня та хиби бойових частин.

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Негласний тренувальний пуск МБР "Булава" було проведено й наприкінці жовтня, однак за даними Головного управління розвідки міноборони України, той пуск виявився проблемним.

Нагадаємо, з початку повномасштабної агресивної війни проти України, російське керівництво не раз вдавалося до неприхованих ядерних погроз і риторики, яку на Заході не раз критикували за безвідповідальність. Свої заяви Москва частково підтверджувала й діями, приміром, розмістивши ядерні боєзаряди в Білорусі. Крім того, під час навчань у жовтні цього року війська РФ відпрацьовували "масований ядерний удар" у відповідь.