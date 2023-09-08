КНДР оголосила спуск на воду субмарини з ядерною зброєю

Пхеньян показав субмарину, що може нести ракети з ядерними боєголовками, й виношує плани оснастити підводний і надводний флот тактичною ядерною зброєю. Експерти кажуть, що КНДР намагається перебільшити свої можливості.

Північна Корея повідомила про спуск на воду першого "тактичного атомного ударного підводного човна", передає в п'ятницю, 8 вересня, інформагенція Reuters із посиланням на державні ЗМІ країни.

Підводний човен "Герой Кім Гун Ок" передали до складу флоту, що патрулює води між Корейським півостровом і Японією. Керівник КНДР Кім Чен Ин на церемонії спуску субмарини на воду назвав її одним із головних "підводних наступальних засобів військово-морських сил" Північної Кореї.

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Озброєння ВМФ країни ядерною зброєю - невідкладне завдання, продовжив Кім Чен Ин, пообіцявши збільшити кількість підводних і надводних кораблів, оснащених тактичною ядерною зброєю, пише Reuters.

Аналітики сумніваються щодо бойових можливостей субмарини

Однак опитані Reuters аналітики вважають, що підводний човен є модифікацією радянського підводного човна проєкту 633 (за класифікацією НАТО "Ромео"), який КНДР купила у Китаю в 1970-х роках і почала виробляти на власних потужностях. Судячи з фотографій, судно озброєне балістичними й крилатими ракетами. Аналогічної думки притримується й військовий аналітик Джозеф Демпсі, про що він написав у соцмережі X.

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Застарілі підводні човни, які використовують як основу для створення нової субмарини, відносно помітні через шум, який вони створюють, мають досить невисоку швидкість і обмежену дальність дії, а отже, не такі ефективні під час війни, вважає колишній експерт з озброєнь уряду США Ванн Ван Діпен. "Коли ця штука буде розгорнута в польових умовах, вона буде дуже вразлива для протичовнових сил союзників. Тому я думаю, що з якоїсь тверезої військової точки зору це не має особливого сенсу", - сказав він.

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Військові Південної Кореї також заявили, що підводний човен, схоже, не готовий до нормальної експлуатації і є ознаки того, що Північна Корея намагається перебільшити свої можливості, пише Reuters.

Однак науковиць Корейського інституту оборонного аналізу (KIDA) Сін Син Кі в розмові з Reuters, однак застеріг, що Південна Корея і США не можуть гарантувати виявлення і знищення подібних підводних човнів. "Очевидно, що Північна Корея значно розширила і зміцнила оперативні можливості своїх військово-морських сил порівняно з минулим", - визнав він.

Експерт аналітичного центру Carnegie Endowment for International Peace Анкіт Панда так само вказав на те, що ця субмарина може ускладнити життя військовим США та їхнім союзникам у регіоні. "Цей підводний човен, хоч і сильно модифікований, базується на радянській технології 1950-х років і матиме притаманні їй обмеження. Та проте, з точки зору ускладнення завдань щодо націлювання, з якими зіткнуться США та їхні союзники, підводний човен слугуватиме цілям Північної Кореї", - прокоментував він у розмові з журналістами інформагенції AP.

Пхеньян тренував ядерний удар по Південній Кореї

Нагадаємо, 2 вересня Північна Корея випустила дві крилаті ракети великої дальності. Наступного дня Пхеньян повідомив, що мета пусків - імітація "тактичного ядерного удару" крилатими ракетами великої дальності, оснащеними муляжами ядерних боєголовок. Пуски були покликані застерегти "ворогів", що КНДР готова до ядерної війни, наголошували в Пхеньяні.

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Наприкінці серпня Північна Корея так само імітувала ядерні удари по Південній Кореї за допомогою балістичних ракет, а днями правитель КНДР Кім Чен Ин відвідав навчання військових, під час яких вони відпрацьовували "окупацію всієї території південної половини" Корейського півострова в разі війни.

Торік Північна Корея провела рекордну кількість випробувань різних видів ракетних озброєнь. Цього року частота ракетних пусків хоч і знизилася порівняно з торішніми показниками, але залишається досить інтенсивною. 23 серпня КНДР вдруге не змогла вивести на орбіту розвідувальний супутник.