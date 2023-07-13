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У Києві заборонили музику, книги та концерти російською

Дар'я Нинько
11 хв. тому

Київська міська рада заборонила публічно використовувати у Києві російськомовні культурні продукти. Йдеться, зокрема, про книги, музику, театральні вистави, концерти та культурно-освітні послуги.

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Пам'ятник українсько-російській дружбі під час його знесення
Демонтаж пам'ятника українсько-російській дружбі, 26 квітня 2022 рокуФото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance

Київська міська рада наклала мораторій на публічне використання культурного продукту російською мовою  на території Києва. Відповідне рішення ухвалене у четвер, 13 липня, на пленарному засіданні, повідомляє пресслужба міськради.

Мета рішення - захистити український інформаційний простір від гібридних впливів Російської Федерації, зазначив депутат Київської міської ради Вадим Васильчук. "Фактично передбачено заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг, які створені у процесі провадження діяльності у сфері культури. Це книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги", - цитує Васильчука пресслужба Київської міськради.

Мораторій розповсюджується і на об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення, додав він.

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У Києві перейменували ще низку вулиць і скверів

Окрім того, Київська міська рада ухвалила рішення щодо перейменування ще 14 міських об'єктів, назви яких було пов'язані з Росією та її сателітами. У переліку - вулиці, провулки, сквери та один парк.

Зокрема, парк імені Пушкіна у Шевченківському районі столиці перейменували на парк імені Івана Багряного - українського поета та прозаїка. Сквер імені Валерія Чкалова тепер матиме назву Літературний. Вулиця Челюскінців у Дарницькому районі Києва отримала назву Героїв Зміїного, а вулиця Теодора Драйзера в Деснянському районі перейменована на честь 40-го президента США Рональда Рейгана.

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Нагадаємо, 21 березня Верховна Рада України схвалила закон про "деколонізацію" топонімів. Він забороняє присвоювати географічним об'єктам назви, що "звеличують, увічнюють, пропагують або символізують державу-окупанта Росію, її визначні, пам'ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних держав".

Загалом у Києві перейменували вже більше трьох сотень міських об'єктів.

Флешмоб за демонтаж пам’ятників росіянам у Києві

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