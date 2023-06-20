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У Києві "дерусифікували" ще дві вулиці

Аліна Коломієць
3 год. тому

У рамках дерусифікації в українській столиці перейменували ще й вулиці Драгомирова та Гвардійську. Загалом у Києві мають нові назви 316 топонімів.

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Демонтаж радянського монументу біля арки Дружби народів в Києві, архівне фото
Пам'ятник українсько-російській дружбі під час його знесення, 26 квітня 2022 рокуФото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance

Київська міська рада у вівторок, 20 червня, перейменувала в столиці вулицю Драгомирова в Печерському районі та вулицю Гвардійську в Голосіївському, повідомив київський міський голова Віталій Кличко в Telegram.

Відтепер вулиця Драгомирова називається іменем Андрія Верхогляда - підполковника 72-ої бригади Чорних Запорожців, Народного героя України, який загинув рік тому, захищаючи Україну, написав Кличко.

А Гвардійська - назвою підрозділу Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) "Карпатська Січ". 

Київ "дерусифікував" 316 об'єктів

У травні в українській столиці перейменували станції Київського метро "Дружби народів" і "Площа Льва Толстого", а також запроєктовану "Проспект Правди". "Дружби народів" стала "Звіринецькою" - на честь історичної назви місцевості, "Площа Льва Толстого" - "Українських Героїв", "Проспект Правди" - "Варшавською".

Окрім станції метро "Площа Льва Толстого" в Києві перейменували однойменні вулицю та площу. У березні площа Льва Толстого стала площею Українських Героїв, а вулиця Льва Толстого - вулицею гетьмана Павла Скоропадського.

Місяцем раніше депутати Київради повернули площі Перемоги історичну назву Галицька, а проспекту Перемоги - Берестейський.

Загалом, за словами Кличка, у Києві вже перейменували 316 міських об’єктів.

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21 березня Верховна Рада України схвалила закон про "деколонізацію" топонімів. Він забороняє присвоювати географічним об'єктам назви, що "звеличують, увічнюють, пропагують або символізують державу-окупанта Росію, її визначні, пам'ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних держав".

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