У Харкові скасовують результати місцевих виборів

Другий апеляційний адміністративний суд у п'ятницю, 13 листопада, скасував протокол Харківської міської територіальної виборчої комісії (ТВК) про результати виборів депутатів Харківської міської ради.

Читайте також: Місцеві вибори: переможці й переможені

Згідно з даними на сайті Судової влади України, судді визнали протиправним та скасували протокол Харківської міської територіальної виборчої комісії про результати виборів депутатів Харківської міської ради. Рішення ухвалено за апеляцією кандидата в депутати Харківської міськади від партії "Слуга народу" Олексія Ваца на рішення суду першої інстанції.

У своєму позові Вац просив визнати протиправним і скасувати протокол Харківської міської ТВК та зобов'язати виборчу комісію визнати вибори такими, що не відбулись, та призначити повторні. Апеляційний адмінсуд задовольнив вимоги Ваца лише частково: скасував протокол виборчкому і зобов'язав його "продовжити дії щодо встановлення результатів виборів депутатів Харківської міської ради".

Рішення апеляційного адмінсуду набуло чинності у день його оголошення 13 листопада і не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, в Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори. За їхніми підсумками у Харкові, більшість голосів у голосуванні до Харківської міськради отримав "Блок Кернеса - Успішний Харків" і матиме там 34 депутати. 19 мандатів отримала партія "Опозиційна платформа - За життя", по 9 - "Слуга народу" і "Європейська солідарность ", 7 - "Партія Шарія" та 6 - "Блок Світличної "Разом".

На місцевих виборах також обирали і мерів міст. У Харкові перемогу здобув чинний мер Геннадій Кернес. За нього проголосували понад 195 тисяч виборців або 60,34 відсотка.

Як відомо, Кернес переміг на виборах попри те, що не з'являвся на публіці з кінця серпня через інфікування коронавірусом. Спочатку Кернеса лікували в Україні, а згодом його транспортували спеціалізованим літаком з Харкова до Берліна на лікування в клініку Charité. Після цього однозначної інформації щодо стану здоров'я Кернеса не було.