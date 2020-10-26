 У Харкові скасовують результати місцевих виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2020

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Новини

У Харкові скасовують результати місцевих виборів

Апеляційний адмінсуд скасував протокол міської виборчої комісії про результати виборів до Харківської міськради. Найбільше мандатів на виборах у міськраді отримав "Блок Кернеса".

Апеляційний адмінсуд скасував протокол міської виборчої комісії про результати виборів до Харківської міськради

Апеляційний адмінсуд скасував протокол міської виборчої комісії про результати виборів до Харківської міськради

Другий апеляційний адміністративний суд у п'ятницю, 13 листопада, скасував протокол Харківської міської територіальної виборчої комісії (ТВК) про результати виборів депутатів Харківської міської ради.

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Згідно з даними на сайті Судової влади України, судді визнали протиправним та скасували протокол Харківської міської територіальної виборчої комісії про результати виборів депутатів Харківської міської ради. Рішення ухвалено за апеляцією кандидата в депутати Харківської міськади від партії "Слуга народу" Олексія Ваца на рішення суду першої інстанції. 

У своєму позові Вац просив визнати протиправним і скасувати протокол Харківської міської ТВК та зобов'язати виборчу комісію визнати вибори такими, що не відбулись, та призначити повторні. Апеляційний адмінсуд задовольнив вимоги Ваца лише частково: скасував протокол виборчкому і зобов'язав його "продовжити дії щодо встановлення результатів виборів депутатів Харківської міської ради". 

Рішення апеляційного адмінсуду набуло чинності у день його оголошення 13 листопада і не підлягає оскарженню. 

Нагадаємо, в Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори. За їхніми підсумками у Харкові, більшість голосів у голосуванні до Харківської міськради отримав "Блок Кернеса - Успішний Харків" і матиме там 34 депутати. 19 мандатів отримала партія "Опозиційна платформа - За життя", по 9 - "Слуга народу" і "Європейська солідарность ", 7 - "Партія Шарія" та 6 - "Блок Світличної "Разом".

На місцевих виборах також обирали і мерів міст. У Харкові перемогу здобув чинний мер Геннадій Кернес. За нього проголосували понад 195 тисяч виборців або 60,34 відсотка.

Як відомо, Кернес переміг на виборах попри те, що не з'являвся на публіці з кінця серпня через інфікування коронавірусом. Спочатку Кернеса лікували в Україні, а згодом його транспортували спеціалізованим літаком з Харкова до Берліна на лікування в клініку Charité. Після цього однозначної інформації щодо стану здоров'я Кернеса не було. 

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