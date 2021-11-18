У харківському метро сталась стрілянина через неправильне носіння масок

У метрополітені Харкова сталася стрілянина через неправильне носіння захисних масок. Про це у четвер, 18 листопада, повідомляє прокуратура Харківської області.

"17 листопада 2021 року біля 23 години у вагоні поїзду метро між колишнім співробітником податкової міліції головного управління Державної фіскальної служби в Харківській області та групою студентів стався словесний конфлікт з приводу носіння масок", - йдеться у повідомленні. Після виходу з вагону, конфлікт між сторонами загострився на платформі станції метро.

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"Студенти почали штовхати чоловіка. Потім колишній міліціянт дістав пістолет та здійснив декілька пострілів вгору та у ногу одного зі студентів", - переповідає прокуратура. Чоловік стверджує, що оборонявся.

Правоохоронці відкрили провадження за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням вогнепальної зброї. Санкція відповідної статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

Нагадаємо, що Харківська область наразі перебуває у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки - там ускладнена епідемічна ситуація, що може призвести до посилення обмежувальних заходів. Напередодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував, що скоро у всіх зонах, а не тільки в "червоній", де діють найсуворіші карантинні правила, сертифікат про вакцинацію від COVID-19 стане обов'язковою умовою роботи та відвідування закладів.