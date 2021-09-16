У Хагені на заході Німеччини запобігли теракту в синагозі

За даними правоохоронних органів Німеччини, в місті Хаген на заході країни запобігли спрямованому на єврейську громаду теракту. В результаті спецоперації в районі синагоги Хагена затримано чотирьох осіб, заявило в четвер, 16 вересня, поліцейське управління в Дортмунді. Поліція Хагена також повідомила про затримання чотирьох підозрюваних, одному з яких 16 років, а також обшуки.

Міністр внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберт Ройль (Herbert Reul) заявив про "серйозну екстремістську загрозу". Виступаючи вранці 16 вересня на церемонії приведення до присяги молодих поліцейських в Кельні, він зазначив, що їхні колеги, "запобігли" теракту в синагозі в Хагені.

Раніше ЗМІ повідомили про затримання кількох людей через загрозу теракту в Хагені. Зокрема, за даними Der Spiegel, затриманий 16-річний виходець із Сирії, який готувався влаштувати вибух. У першій половині дня 16 вересня був проведений обшук в квартирі, в якій підліток проживав зі своїм батьком, вказав тижневик. За його інформацією, про загрозу теракту німецькі органи безпеки були проінформовані спецслужбою іноземної держави, яка послалася на підозрілу діяльність в інтернеті.

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Загроза теракту під час єврейського свята Йом-Кіпур

Напередодні ввечері поліція заявила про наявність даних, що вказують на загрозу нападу на синагогу в Хагені в день єврейського свята Йом-Кіпур. У зв'язку з цим був оточений район синагоги і посилені заходи безпеки, святкова служба була скасована. За даними поліції, операція була завершена вночі.

Нагадаємо, що два роки тому, також під час свята Йом-Кіпур, був здійснений теракт у синагозі міста Галле в Саксонії-Ангальт. 9 жовтня 2019 року зловмисник спробував проникнути в храм, де в той момент перебувала 51 особа. Він неодноразово стріляв у двері і кинув кілька пляшок із запалювальною сумішшю, а потім застрелив двох людей поблизу від синагоги. Незабаром стрілець був затриманий, в його автомобілі знайшли саморобну зброю і вибухівку. Він пояснив свої дії антисемітськими і расистськими теоріями змови. Вищий земельний суд Саксонії-Ангальт засудив правого екстреміста до довічного позбавлення волі.

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Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята Лаг Ба-Омер: свято радості після жалоби Тижні між святами Песах і Шавуот вважають жалобними. Наприклад, у ці дні не гуляють весілля і не підстригають волосся. На 33 день на зміну жалобі приходить радість і відзначається свято Лаг Ба-Омер. Цього дня згадують мудреця Шимона Бар Йохая, який таємно продовжив вивчати Біблію попри заборону римлянами це робити. У пам'ять про нього підлітки традиційно запалюють багаття.

Від Песаха до Хануки: усе про юдейські свята Шабат: день відпочинку Шабат - суботній день, коли заборонена будь-яка робота. Шабат починається із заходом сонця у п'ятницю і триває до вечора суботи. Релігійні юдеї по суботах відвідують синагогу. Суботні свічки запалюють ще напередодні, у п'ятницю, перед традиційною сімейною вечерею. У суботу ж запалювати вогонь заборонено. Головне у цей день - відпочивати. Автор: Сюзанне Кордс

