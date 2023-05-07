У Канаді евакуювали тисячі людей через пожежі і повені

Близько 25 тисяч жителів канадської провінції Альберта залишили свої будинки, рятуючись від понад 100 лісових пожеж. Тим часом Британська Колумбія потерпає одночасно від пожеж і повеней.

У провінції Альберта на заході Канади в суботу, 6 травня, було запроваджено режим надзвичайної ситуації через численні лісові пожежі. Усі ресурси мають бути спрямовані на боротьбу із "безпрецедентною кризою", заявила прем'єр-міністерка провінції Даніель Сміт.

За даними влади, близько 25 тисяч людей вже були змушені залишити свої будинки. Деяких доставили у безпечне місце на човнах чи вертольотах. Ще тисячі мешканців закликали готуватись до евакуації.

"Кількох іскор достатньо"

До вечора суботи у регіоні було зафіксовано 109 пожеж, що швидко поширюються, більше 30 з них досі не взяті під контроль. Спалено майже 122 тисячі гектарів землі. Після "спекотної, сухої весни та за такої кількості пального матеріалу достатньо кількох іскор, щоб почалися справді страшні пожежі", наголосила Сміт.

Майже на всій території Альберти, більшій частині сусідньої провінції Саскачеван та значній частині Північно-Західних територій (адміністративна одиниця Канади - Ред.) існує надзвичайна небезпека лісових пожеж, свідчить мапа уряду країни.

За необхідності уряд готовий надати федеральну допомогу, написав у Twitter канадський міністр громадської безпеки та забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій Вільям Блер.

Читайте також: В Іспанії та Португалії надзвичайна спека

Подвійна катастрофа

Пожежі вирують також і у внутрішній частині іншої канадської провінції - Британської Колумбії. Водночас на півдні цієї провінції розпочалися повені: через стрімке підвищення температури розтанула велика кількість снігу і річки почали виходити з берегів.

Місцева влада попередила, що ситуація може погіршитися у вихідні через очікувані сильні дощі та грози. "Можлива сильна повінь і навіть екстремальна повінь... вірогідна в районах з великої кількістю опадів", - йшлося у повідомленні. Пікові рівні води у річках очікувалися між суботою та понеділком.

Глобальне потепління та екстремальна погода вже не вперше сіють хаос у Канаді. Так влітку 2021 року Британська Колумбія постраждала від рекордно високих температур, у результаті яких загинуло понад 500 людей, а також від лісових пожеж, які знищили ціле місто.

Читайте також: Який зв'язок глобального потепління з природними катаклізмами?