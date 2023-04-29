В Іспанії та Португалії надзвичайна спека

В іспанській Кордові зафіксовано найвищу температуру квітня за весь час погодних спостережень. Експерти пов'язують спеку з глобальним потеплінням.

У континентальній частині Іспанії та в Португалії встановлено нові рекорди зі спеки - за весь час моніторингу погоди стовпчики термометрів у квітні ще ніколи не досягали таких високих значень, як зараз. У місті Кордова на півдні Іспанії 28 квітня температура піднялася до 38,8 градуса, повідомляється у суботу, 29 квітня. У сусідній Португалії метеослужба зафіксувала в місті Мора в центральній частині країни 36,9 градуса.

В Іспанії влада попередила про загрозу лісових пожеж. Уряд у Мадриді на півтора місяця раніше звичайного активував службу з відстеження лісових пожеж. Цього року в Іспанії вже вигоріло 54 тисячі гектарів лісу порівняно з 17 тисячами гектарів за той самий період минулого року.

У 2022 році в Іспанії вже було зафіксовано найспекотніше літо за весь час погодних спостережень. Експерти пов'язують небувало сильну спеку з кліматичними змінами.

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