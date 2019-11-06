 У ФРН звинуватили в шпигунстві експрацівника пресслужби уряду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У ФРН звинуватили в шпигунстві експрацівника пресслужби уряду

66-річний німець єгипетського походження передавав дані єгипетській спецслужбі, працюючи в пресслужбі уряду ФРН, стверджують німецькі слідчі. Утім, до таємної інформації обвинувачений доступу не мав.

Шпигунський скандал у Німеччині

Експрацівника пресслужби уряду ФРН звинуватили у роботі на спецслужби Єгипту

Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення проти 66-річного чоловіка за підозрою в шпигунстві в часи, коли той працював у пресслужбі уряду ФРН. Про це йдеться в оприлюдненому в понеділок, 16 листопада, повідомленні німецької федеральної прокуратури. Обвинувачуваному закидають шпигунську діяльність на користь єгипетської спецслужби, зазначається в повідомленні.

Про розслідування щодо німця єгипетського походження стало відомо в липні цього року, а ще в грудні 2019 року правоохоронці провели обшук в помешканні цього чоловіка. За інформацією слідчих, він з 1999 року працював у службі прийому відвідувачів пресслужби уряду ФРН. Вважається, що щонайпізніше з липня 2010 року обвинувачений надавав інформацію єгипетській спецслужбі. Завдання на отримання потрібних даних цей громадянин отримував від посольства Єгипту в Німеччині, запевняють слідчі.

Читайте також: Німецька зовнішня розвідка розкриває свої секрети

Згідно з висновками слідчих, ця особа не мала доступу до таємної урядової інформації. За наявною інформацією, він оцінював для єгиптян репортажі у німецьких ЗМІ про внутрішню і зовнішню політику, а також новинні повідомлення про Єгипет. За співпрацю з єгипетською розвідкою йому та його родині обіцяли допомогу під час вирішення різних бюрократичних питань з боку єгипетських органів влади. Як зазначають слідчі, мати обвинуваченого справді отримала допомогу від єгипетської спецслужби, коли намагалася оформити собі право на пенсійне забезпечення.

Читайте також: Коронавірус і шпигуни: яка роль спецслужб під час пандемії

Тепер на викритого шпигуна чекає суд у Берліні, йдеться в повідомленні.

DW.COM

Іран заявив про арешт шпигунів ЦРУ, Трамп все спростовує

В Ірані арештували 17 людей, яких обвинувачують у шпигунстві на користь Центрального розвідувального управління США. Деякі з них вже засуджені до смертної кари. Вашингтон обвинувачує Тегеран у брехні.  

Росія та Литва обмінялись засудженими шпигунами

Президент Литви помилував двох засуджених за шпигунство росіян - Миколу Філіпченка та Сергія Моїсеєнка. Москва, своєю чергою, звільнила двох литовців, а також громадянина Норвегії Фруде Берга.  

Мобільні додатки для знайомств: шпигуни у ліжку й не тільки

Якими є ваші сексуальні вподобання? Чи вживали ви коли-небудь психоделічні засоби? Чи є ви ВІЛ-позитивним? Більш особистих запитань годі уявити. Відповіді на них знають додатки, які ви, ймовірно, встановили на смартфон.  

Також за темою

Bildergalerie BND Zentrale Umzug von Pullach nach Berlin

Німецька зовнішня розвідка розкриває свої секрети 06.11.2019

У Берліні в штабквартирі BND - Федеральної розвідувальної служби Німеччини - відкрилася виставка, яка розповідає про роботу спецслужби.

Реклама

Докладно

Опитування: що найбільше непокоїть мешканців південного сходу України

Що найбільше непокоїть жителів південного сходу України

На південному сході України найбільше страшить не лише війна на Донбасі - опитування на замовлення Фонду Белля.  

У ЄС не можуть дійти згоди щодо бюджету

Угорщина та Польща заблокували бюджетний пакет ЄС

Причиною стала суперечка навколо прив'язки отримання коштів ЄС до дотримання країнами принципів верховенства права.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  