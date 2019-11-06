У ФРН звинуватили в шпигунстві експрацівника пресслужби уряду

Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення проти 66-річного чоловіка за підозрою в шпигунстві в часи, коли той працював у пресслужбі уряду ФРН. Про це йдеться в оприлюдненому в понеділок, 16 листопада, повідомленні німецької федеральної прокуратури. Обвинувачуваному закидають шпигунську діяльність на користь єгипетської спецслужби, зазначається в повідомленні.

Про розслідування щодо німця єгипетського походження стало відомо в липні цього року, а ще в грудні 2019 року правоохоронці провели обшук в помешканні цього чоловіка. За інформацією слідчих, він з 1999 року працював у службі прийому відвідувачів пресслужби уряду ФРН. Вважається, що щонайпізніше з липня 2010 року обвинувачений надавав інформацію єгипетській спецслужбі. Завдання на отримання потрібних даних цей громадянин отримував від посольства Єгипту в Німеччині, запевняють слідчі.

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Згідно з висновками слідчих, ця особа не мала доступу до таємної урядової інформації. За наявною інформацією, він оцінював для єгиптян репортажі у німецьких ЗМІ про внутрішню і зовнішню політику, а також новинні повідомлення про Єгипет. За співпрацю з єгипетською розвідкою йому та його родині обіцяли допомогу під час вирішення різних бюрократичних питань з боку єгипетських органів влади. Як зазначають слідчі, мати обвинуваченого справді отримала допомогу від єгипетської спецслужби, коли намагалася оформити собі право на пенсійне забезпечення.

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Тепер на викритого шпигуна чекає суд у Берліні, йдеться в повідомленні.