У ФРН звинуватили в шпигунстві експрацівника пресслужби уряду

66-річний німець єгипетського походження передавав дані єгипетській спецслужбі, працюючи в пресслужбі уряду ФРН, стверджують німецькі слідчі. Утім, до таємної інформації обвинувачений доступу не мав.
Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення проти 66-річного чоловіка за підозрою в шпигунстві в часи, коли той працював у пресслужбі уряду ФРН. Про це йдеться в оприлюдненому в понеділок, 16 листопада, повідомленні німецької федеральної прокуратури. Обвинувачуваному закидають шпигунську діяльність на користь єгипетської спецслужби, зазначається в повідомленні.
Про розслідування щодо німця єгипетського походження стало відомо в липні цього року, а ще в грудні 2019 року правоохоронці провели обшук в помешканні цього чоловіка. За інформацією слідчих, він з 1999 року працював у службі прийому відвідувачів пресслужби уряду ФРН. Вважається, що щонайпізніше з липня 2010 року обвинувачений надавав інформацію єгипетській спецслужбі. Завдання на отримання потрібних даних цей громадянин отримував від посольства Єгипту в Німеччині, запевняють слідчі.
Читайте також: Німецька зовнішня розвідка розкриває свої секрети
Згідно з висновками слідчих, ця особа не мала доступу до таємної урядової інформації. За наявною інформацією, він оцінював для єгиптян репортажі у німецьких ЗМІ про внутрішню і зовнішню політику, а також новинні повідомлення про Єгипет. За співпрацю з єгипетською розвідкою йому та його родині обіцяли допомогу під час вирішення різних бюрократичних питань з боку єгипетських органів влади. Як зазначають слідчі, мати обвинуваченого справді отримала допомогу від єгипетської спецслужби, коли намагалася оформити собі право на пенсійне забезпечення.
Читайте також: Коронавірус і шпигуни: яка роль спецслужб під час пандемії
Тепер на викритого шпигуна чекає суд у Берліні, йдеться в повідомленні.
В Ірані арештували 17 людей, яких обвинувачують у шпигунстві на користь Центрального розвідувального управління США. Деякі з них вже засуджені до смертної кари. Вашингтон обвинувачує Тегеран у брехні.
Президент Литви помилував двох засуджених за шпигунство росіян - Миколу Філіпченка та Сергія Моїсеєнка. Москва, своєю чергою, звільнила двох литовців, а також громадянина Норвегії Фруде Берга.