Коронавірус і шпигуни: яка роль спецслужб під час пандемії

Наприкінці 2002 року сталася перша в нинішньому столітті пандемія SARS, її причиною став вірус, споріднений з коронавірусом SARS-CoV-2. Тоді вірус поширився світом з півдня Китаю. Внаслідок пандемії 800 осіб померло. Влада КНР спочатку тримала у таємниці те, що відбувається. Але Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND), як пізніше написала газета Die Welt, отримала інформацію про ситуацію з поширенням вірусу в Китаї ще за кілька тижнів до того, як про це стало відомо офіційно. Потім німецька розвідка надала ці відомості уряду ФРН і керівним структурам в системі охорони здоров'я країни.

Як стало відомо від осіб, близьких до спецслужб, BND прослуховувала тоді телефонні розмови членів китайського уряду. З них німецькі фахівці отримали не лише інформацію про саме захворювання, а й про початкову стратегію китайського керівництва щодо замовчування даних про вірус.

Американська розвідка збирає дані про коронавірус

Схожим чином, згідно з повідомленнями ЗМІ, діють зараз спецслужби США. Директор Національної розвідки, який координує роботу 17 американських спецслужб, збирає всю інформацію про коронавірус і надає її в розпорядження Білого дому. Секретними відомостями володіє не лише ЦРУ, але також і Національний центр медичної розвідки (NCMI), який входить до структури американської військової розвідки.

Американські спецслужби активно збирають інформацію про коронавірус

Щоб отримати інформацію про коронавірус, американські спецслужби використовують різні джерела: не лише офіційну інформацію, ЗМІ, соцмережі, достовірні онлайн-джерела, але і знімки з супутників, прослуховування телефонів, інформацію агентів. Про те, що насамперед цікавить шпигунів, вони зазвичай не розповідають.

Можна припустити, що на тлі пандемії коронавірусу в фокусі уваги США перебувають Китай та Іран. Американські агенти серед керівництва Китаю або джерела інформації в системі охорони здоров'я Ірану можуть таємно постачати інформацію про стратегії влади цих країн щодо подолання кризи, про невідомі шляхи поширення вірусу або справжні масштаби епідемії, які замовчуються. Особливо цікавлять американську розвідку телефонні розмови осіб з урядових кіл, у яких йдеться про коронавірус.

Для чого це потрібно спецслужбам

Розвідка та інші спецслужби не можуть вилікувати людей від коронавірусу або зупинити його поширення. Але вони можуть надавати важливу інформацію тим, від кого залежить ухвалення стратегічних рішень. Таким чином можна краще відстежувати розповсюдження захворювання, планувати заходи боротьби з ним всередині країни і за її межами, посилити безпеку.

І, звичайно, йдеться про те, щоб за допомогою цієї інформації розпізнати і оцінити ризики можливих економічних і політичних збитків. Це стосується і боротьби з кампаніями поширення дезінформації, і звинувачень країн на адресу одна одної у пандемії коронавірусу.

Новий офіс німецької спецслужби BND у Берліні

В принципі, спецслужби в ситуації нинішньої пандемії роблять те, що вони роблять завжди. Вони добувають інформацію, якої немає ні у кого іншого. Це особливо стосується таких країн, як Іран і Китай, офіційні дані яких не викликають особливої ​​довіри. Закриття державних кордонів, карантин і багато інших обмежувальних заходів, що вживаються зараз в США, Європі та Азії, ускладнюють поширення інформації. Спецслужби, які ефективно функціонують, можуть допомогти в такій ситуації.

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Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Тримайтеся осторонь дичини! У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто. Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков

