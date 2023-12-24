У ФРН скоєно 2600 злочинів, пов'язаних з війною в Газі

За даними німецького відомства ВКА, після нападу ХАМАСу на Ізраїль зафіксувано близько 2600 політично вмотивованих кримінальних злочинів, пов'язаних із цією війною.

Федеральне відомство кримінальної поліції (BKA) зареєструвало по всій Німеччині близько 2600 політично вмотивованих кримінальних злочинів, пов'язаних із війною в Секторі Гази. З них понад 1100 класифіковано як антисемітські, цитують видання групи Funke Mediengruppe повідомлення BKA в неділю, 24 грудня. Згідно зі звітом, правопорушення пов'язані здебільшого з заподіянням шкоди майну і розпалюванням ненависті.

Крім того, з 7 жовтня до BKA надійшли повідомлення про "двозначну кількість" злочинів, скоєних на ґрунті ісламофобії. За даними поліції, більшість цих злочинів також пов'язані з заподіянням шкоди майну і розпалюванням ненависті.

Події в Ізраїлі та Секторі Гази можуть "становити високу загрозу для ситуації з безпекою в Німеччині", особливо напередодні різдвяних свят, наголосили в BKA.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по Сектоу Гази, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну військову операцію. За твердженням підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло понад 20 тисяч людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами не є можливим.

У рамках тимчасового режиму припинення вогню, що діяв до 1 грудня, було звільнено понад 100 заручників. Ізраїль випустив із в'язниць приблизно 240 палестинців. У владі бойовиків, за даними ізраїльської влади, залишаються понад 100 людей, захоплених 7 жовтня, а також тіла кількох заручників.

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