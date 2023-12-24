У ФРН скоєно 2600 злочинів, пов'язаних з війною в Газі
Федеральне відомство кримінальної поліції (BKA) зареєструвало по всій Німеччині близько 2600 політично вмотивованих кримінальних злочинів, пов'язаних із війною в Секторі Гази. З них понад 1100 класифіковано як антисемітські, цитують видання групи Funke Mediengruppe повідомлення BKA в неділю, 24 грудня. Згідно зі звітом, правопорушення пов'язані здебільшого з заподіянням шкоди майну і розпалюванням ненависті.
Крім того, з 7 жовтня до BKA надійшли повідомлення про "двозначну кількість" злочинів, скоєних на ґрунті ісламофобії. За даними поліції, більшість цих злочинів також пов'язані з заподіянням шкоди майну і розпалюванням ненависті.
Події в Ізраїлі та Секторі Гази можуть "становити високу загрозу для ситуації з безпекою в Німеччині", особливо напередодні різдвяних свят, наголосили в BKA.
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Напад ХАМАСу на Ізраїль
Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.
Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по Сектоу Гази, що перебуває під владою ХАМАСу, а також проводить наземну військову операцію. За твердженням підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло понад 20 тисяч людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами не є можливим.
У рамках тимчасового режиму припинення вогню, що діяв до 1 грудня, було звільнено понад 100 заручників. Ізраїль випустив із в'язниць приблизно 240 палестинців. У владі бойовиків, за даними ізраїльської влади, залишаються понад 100 людей, захоплених 7 жовтня, а також тіла кількох заручників.
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