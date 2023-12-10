У Берліні та Брюсселі відбулися марші проти антисемітизму

На демонстрації проти антисемітизму вийшли тисячі людей у Брюсселі та Берліні. У німецькій столиці також пройшла демонстрація солідарності з Палестиною.

Тисячі людей вийшли у неділю, 10 грудня, в Брюсселі та Берліні на акції протесту проти зростання ненависті до євреїв після нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль та бомбардування Ізраїлем Сектору Гази у відповідь.

Як передає Associated Press, учасники мітингу в Брюсселі тримали плакати з написами: "Необов’язково бути євреєм, щоб маршувати проти антисемітизму", "антисемітизм вбиває" тощо. За даними поліції, у заході взяли участь щонайменше чотири тисячі людей. Як наголосив президент Бельгійської ліги проти антисемітизму Жоель Рубінфельд, мітинг має на меті підтримати єврейську громаду Бельгії, оскільки після нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня спостерігається "величезне зростання" ненависті щодо євреїв.

Читайте також: У Німеччині стрімко побільшало антисемітських злочинів

У Берліні на мітинг вийшли понад три тисячі людей

Тим часом у Берліні на аналогічну акцію зібралося, за даними поліції, близько 3200 людей, тоді як організатори назвали цифру до 11 тисяч, повідомляє агентство dpa. Демонстранти пройшли від площі Großer Stern (Велика Зірка) до Бранденбурзьких воріт. У заході взяли участь, зокрема, керуючий мер Берліна Кай Веґнер (Kai Wegner), поп-співак Роланд Кайзер (Roland Kaiser) і федеральний міністр праці Вольфґанґ-Губертус Гайль (Wolfgang-Hubertus Heil). "Нас багато, але надто багато порядних людей мовчать, - сказав Гайль. - Нам не потрібна мовчазна більшість. Нам потрібна гучна більшість". Також на демонстрації була присутня президентка Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas).

Під час демонстрації у Берліні Фото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Читайте також: Німецький паспорт - лише із визнанням права Ізраїлю існувати?

Паралельно з цим мітингом у Берліні пройшла демонстрація під гаслом "Солідарність з Палестиною - Ні зброї геноциду". На ній близько 2,5 тисячі людей вимагали, серед іншого, припинити поставки зброї до Ізраїлю та припинити з цією країною співпрацю у сфері озброєння та розвідки.

Нагадаємо, в листопаді акції проти антисемітизму пройшли в Лондоні та Парижі, де зібралося близько 105 тисяч людей.