Охорону здоров'я ФРН підготують до "військових конфліктів"

Систему охорони здоров'я Німеччини необхідно підготувати до можливих військових конфліктів, заявив міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung, опублікованому в суботу, 2 березня. За його словами, країна має стати більш підготовленою не лише до ймовірних пандемій, а й до "великих катастроф та військових конфліктів".

Відповідний законопроєкт буде поданий уже влітку, зазначив Лаутербах. Суть документа полягає в тому, що у разі кризи "кожен лікар та кожна лікарня" знатимуть, як діяти, пояснив він. Міністр особливо наголосив на необхідності чітко розподілити повноваження, наприклад, при доставці великої кількості поранених у німецькі клініки.

Читайте також: Німеччина й надалі підтримуватиме Україну у сфері охорони здоров'я

"Бездія - не варіант. Поворотний момент необхідний і системі охорони здоров'я", - наголосив міністр. Пандемія COVID-19 показала, що ця система у ФРН недостатньо підготовлена до сценаріїв, "які ми давно вважали немислимими", додав Лаутербах. За його словами, у ситуації, коли один учасник НАТО зобов'язаний допомогти іншому, Німеччина може стати "центром надання допомоги постраждалим та пораненим у тому числі з інших країн".

Читайте також: Німеччина частково легалізувала канабіс

МОЗ ФРН співпрацює з Бундесвером, міноборони та МВС

Правляча у ФРН коаліція Соціал-демократичної партії Німеччини, Вільної демократичної партії та партії "Союз-90/Зелені" у відповідь на поширення коронавірусної інфекції ще в процесі формування домовилася краще підготувати систему охорони здоров'я до серйозних криз. "Після злочинного нападу Росії на Україну цей виклик, на жаль, набув ще більшого значення", - заявив Лаутербах. МОЗ ФРН вже обмінялося ідеями зі спеціалістами збройних сил ФРН (Бундесверу) та працює з міністерствами оборони та внутрішніх справ, додав міністр.