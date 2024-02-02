ФРН і надалі підтримуватиме Україну у сфері охорони здоров'я

Німеччина та Україна підписали декларацію про розширення співробітництва у сфері охорони здоров'я та допомоги у проведенні реформ.

Німеччина та Україна підписали угоду, яка передбачає поглиблення співпраці у галузі охорони здоров'я під час і після закінчення війни. Про це у п'ятницю, 2 лютого, повідомляє агенція AFP із посиланням на підписану у Берліні декларацію міністрів охорони здоров'я двох країн.

Документ передбачає більш тісну співпрацю Києва та Берліна у сфері навчання фахівців та підготовки реформ у системі охорони здоров'я. Також заплановано розширити співпрацю Німеччини та України у сферах боротьби з інфекційними та неінфекційними захворюваннями, реабілітації та психічного здоров'я.

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Як зазначив міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах (Karl Lauterbach), декларація також стосується кроків щодо вступу України до ЄС. За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, пандемія коронавірусу та російське вторгнення ясно показали Україні важливість міжнародного медичного партнерства. "Жодна система охорони здоров'я не зможе впоратися з такими проблемами поодинці. Ми розраховуємо на глобальну співпрацю", - наголосив він.

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Допомога Україні від ФРН у сфері охорони здоров'я

З початку повномасштабної війни Росії проти України понад три мільйони людей в країні отримали медичну допомогу за допомогою Німеччини, повідомила на конференції у Берліні міністерка з питань економічної співпраці та розвитку ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze). За її словами, допомога полягала, зокрема, у проведенні операцій, лікуванні, навчанні фахівців, передачі медичного обладнання та наданні психологічної допомоги. Понад 900 поранених українців пройшли лікування на території Німеччини.

"Україні потрібно більше, ніж просто зброя, щоб захистити себе. Її стійкість також залежить від фізичного та психічного здоров'я українців", - заявила Шульце. Також вона наголосила, що співпраця ФРН та України покликана сприяти збереженню та зміцненню української системи охорони здоров'я у довгостроковій перспективі.