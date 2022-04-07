У ФРН побільшало прихильників посилення санкцій проти Росії

На тлі війни Росії проти України у жителів Німеччини зросли побоювання, пов'язані з перспективою погіршення економічної ситуації в країні. Водночас у ФРН за місяць збільшилася і частка тих, хто вважає реакцію уряду на вторгнення РФ у сусідню державу недостатньо жорсткою. Це випливає із оприлюднених 7 квітня результатів опитування ARD-DeutschlandTREND, проведеного інститутом infratest dimap на замовлення німецького громадсько-правового телеканалу ARD та газети Die Welt.

На сьогодні три чверті населення Німеччини (76 відсотків) побоюються, що в країні можуть виникнути проблеми із постачанням газом та електроенергією, випливає з даних дослідження, що є у розпорядженні DW. Для порівняння: у березні такі побоювання розділяли 66 відсотків учасників аналогічного опитування. 80 відсотків вважають також, що у Німеччині на тлі війни в Україні може погіршитись і загальна економічна ситуація. Приріст цієї групи громадян виявився порівняно з опитуванням місячної давності найістотнішим, склавши 16 відсотків.

Тим часом, частка жителів ФРН, які вважають реакцію німецького уряду на війну РФ в Україні недостатньо жорсткою, зросла з березня на 18 відсоткових пунктів. За результатами опитування, цю позицію поділяють 45 відсотків респондентів. Для порівняння: частка тих, хто розцінює курс Берліна як пропорційний, за той же період скоротилася на 16 відсоткових пунктів - до 37 відсотків. "Надмірною" реакцію кабінету канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) на те, що відбувається в Україні, вважають 11 відсотків респондентів. Минулого місяця таких було 14 відсотків.

Прибічники яких партій виступають за санкції проти РФ

Якщо аналізувати думки прихильників тієї чи іншої партії, представленої в Бундестазі, видно, що відсоток тих, хто виступає за жорсткіші заходи щодо Росії, найвищий серед виборців опозиційного блоку ХДС/ХСС і партії "зелених", що входить до правлячої коаліції (53 відсотки і 50 відсотків відповідно), а найнижче - серед тих, хто підтримує правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" (Адн) - 25 відсотків.

Єдності з цього питання немає у прихильників правлячих партій - СДПН, ВДП та "зелених". Серед них частка тих, хто вважає реакцію уряду ФРН на вторгнення РФ достатньою, приблизно дорівнює частці тих, хто виступає за посилення санкцій.

Що думають німці про ембарго на газ із Росії

Соціологи з'ясували і ставлення німців до перспективи запровадження ембарго на закупівлю енергоносіїв із Росії. Лави тих, хто схвалив би такий енергетичний бойкот, з березня зросли в Німеччині з 44 відсотків до 50 відсотків. При цьому респонденти, які висловилися за такий захід, згодні миритися з вищими цінами на електроенергію або її нестачею. Частка тих, хто не схвалює відмову від закупівель енергоносіїв у Росії, скоротилася за минулий місяць на три відсоткові пункти, проте залишається, як і раніше, високою: так вважають 42 відсотки опитаних.

Щодо прихильників правлячих партій, то в цьому питанні їх думки розділилися. Серед виборців "зелених" за бойкот російського газу виступає 71 відсоток учасників опитування (24 відсотки проти). Серед прихильників соціал-демократів це співвідношення має такий вигляд: 56 відсотків "за" і 36 відсотків - "проти". А серед електорату Вільної демократичної партії противників ембарго більше, ніж його прихильників: 41 відсоток проти 55 відсотків.

Серед опозиції думки також розділилися. Серед прихильників блоку ХДС/ХСС 55 відсотків опитаних виступають за ембарго та 40 відсотків - проти. У таборі тих, хто симпатизує "АдН" таких респондентів 16 відсотків та 77 відсотків відповідно.

Як компенсувати збитки у разі відмови від російського газу?

Оцінюючи заходи, які обговорюють в Німеччині, коли йдеться про компенсацію наслідків можливої ​​відмови від російського газу, більшість німців (87 відсотків) сходяться на думці, що правильним рішенням стало б активніше використання альтернативних джерел енергії.

Ідею збільшення імпорту нафти та газу з Катару та Саудівської Аравії підтримують 58 відсотків опитаних (30 відсотків проти). Тимчасове запровадження обмеження швидкості на автобанах схвалюють 57 відсотків респондентів (38 відсотків проти). Перегляд термінів виведення з експлуатації німецьких АЕС підтримує 53 відсотки учасників опитування (38 відсотків проти цього). Найменше прихильників закупівлі зрідженого газу зі США, що видобувається методом фрекінгу: 41 відсоток. Проти цього заходу висловилися 45 відсотків опитаних.