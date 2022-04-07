У ФРН побільшало прихильників посилення санкцій проти Росії

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У Німеччині зросла кількість тих, хто вважає реакцію Берліна на війну Росії проти України недостатньо жорсткою. Прихильники ембарго на газ із РФ готові миритися з підвищенням цін на електроенергію.
На тлі війни Росії проти України у жителів Німеччини зросли побоювання, пов'язані з перспективою погіршення економічної ситуації в країні. Водночас у ФРН за місяць збільшилася і частка тих, хто вважає реакцію уряду на вторгнення РФ у сусідню державу недостатньо жорсткою. Це випливає із оприлюднених 7 квітня результатів опитування ARD-DeutschlandTREND, проведеного інститутом infratest dimap на замовлення німецького громадсько-правового телеканалу ARD та газети Die Welt.
На сьогодні три чверті населення Німеччини (76 відсотків) побоюються, що в країні можуть виникнути проблеми із постачанням газом та електроенергією, випливає з даних дослідження, що є у розпорядженні DW. Для порівняння: у березні такі побоювання розділяли 66 відсотків учасників аналогічного опитування. 80 відсотків вважають також, що у Німеччині на тлі війни в Україні може погіршитись і загальна економічна ситуація. Приріст цієї групи громадян виявився порівняно з опитуванням місячної давності найістотнішим, склавши 16 відсотків.
Тим часом, частка жителів ФРН, які вважають реакцію німецького уряду на війну РФ в Україні недостатньо жорсткою, зросла з березня на 18 відсоткових пунктів. За результатами опитування, цю позицію поділяють 45 відсотків респондентів. Для порівняння: частка тих, хто розцінює курс Берліна як пропорційний, за той же період скоротилася на 16 відсоткових пунктів - до 37 відсотків. "Надмірною" реакцію кабінету канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) на те, що відбувається в Україні, вважають 11 відсотків респондентів. Минулого місяця таких було 14 відсотків.
Якщо аналізувати думки прихильників тієї чи іншої партії, представленої в Бундестазі, видно, що відсоток тих, хто виступає за жорсткіші заходи щодо Росії, найвищий серед виборців опозиційного блоку ХДС/ХСС і партії "зелених", що входить до правлячої коаліції (53 відсотки і 50 відсотків відповідно), а найнижче - серед тих, хто підтримує правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" (Адн) - 25 відсотків.
Єдності з цього питання немає у прихильників правлячих партій - СДПН, ВДП та "зелених". Серед них частка тих, хто вважає реакцію уряду ФРН на вторгнення РФ достатньою, приблизно дорівнює частці тих, хто виступає за посилення санкцій.
Соціологи з'ясували і ставлення німців до перспективи запровадження ембарго на закупівлю енергоносіїв із Росії. Лави тих, хто схвалив би такий енергетичний бойкот, з березня зросли в Німеччині з 44 відсотків до 50 відсотків. При цьому респонденти, які висловилися за такий захід, згодні миритися з вищими цінами на електроенергію або її нестачею. Частка тих, хто не схвалює відмову від закупівель енергоносіїв у Росії, скоротилася за минулий місяць на три відсоткові пункти, проте залишається, як і раніше, високою: так вважають 42 відсотки опитаних.
Щодо прихильників правлячих партій, то в цьому питанні їх думки розділилися. Серед виборців "зелених" за бойкот російського газу виступає 71 відсоток учасників опитування (24 відсотки проти). Серед прихильників соціал-демократів це співвідношення має такий вигляд: 56 відсотків "за" і 36 відсотків - "проти". А серед електорату Вільної демократичної партії противників ембарго більше, ніж його прихильників: 41 відсоток проти 55 відсотків.
Серед опозиції думки також розділилися. Серед прихильників блоку ХДС/ХСС 55 відсотків опитаних виступають за ембарго та 40 відсотків - проти. У таборі тих, хто симпатизує "АдН" таких респондентів 16 відсотків та 77 відсотків відповідно.
Оцінюючи заходи, які обговорюють в Німеччині, коли йдеться про компенсацію наслідків можливої відмови від російського газу, більшість німців (87 відсотків) сходяться на думці, що правильним рішенням стало б активніше використання альтернативних джерел енергії.
Ідею збільшення імпорту нафти та газу з Катару та Саудівської Аравії підтримують 58 відсотків опитаних (30 відсотків проти). Тимчасове запровадження обмеження швидкості на автобанах схвалюють 57 відсотків респондентів (38 відсотків проти). Перегляд термінів виведення з експлуатації німецьких АЕС підтримує 53 відсотки учасників опитування (38 відсотків проти цього). Найменше прихильників закупівлі зрідженого газу зі США, що видобувається методом фрекінгу: 41 відсоток. Проти цього заходу висловилися 45 відсотків опитаних.