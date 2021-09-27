У ФРН партія данської меншини вперше за 70 років пройшла в Бундестаг

Партія данської меншини "Союз виборців Південного Шлезвігу" (SSW) вперше за майже 70 років знову провела свого кандидата в німецький Бундестаг. Партія, яка також представляє інтереси фризів, на виборах 26 вересня боролася за місце в німецькому парламенті вперше за останні 60 років.

Як на партію національної меншини на SSW не поширюються вимоги щодо подолання п'ятивідсоткового бар'єра, їй лише досить набрати стільки голосів, щоб забезпечити собі одне місце. Голосувати за цю партію можна було тільки в федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн.

Представляти "Союз виборців Південного Шлезвігу" в німецькому Бундестазі буде кандидат з Фленсбурга - представник данської національної меншини Штефан Зайдлер (Stefan Seidler). Після того, як перемога Зайдлера стала очевидною, він вийшов до своїх прихильників і заявив: "Ми пройшли. Один мандат. Має статися щось несосвітенне, щоб все зірвалося". Зайдлер зазначив, що його партія може стати незалежним голосом для меншин і для Шлезвіг-Гольштейна.

У Шлезвіг-Гольштейні "Союз виборців Південного Шлезвігу" вже багато десятиліть представлений ​​в ландтазі і на комунальному рівні. З 2012 до 2017 року ця партія також брала участь у роботі земельного уряду.

Партія "Союз виборців Південного Шлезвігу" була заснована в 1948 році за розпорядженням британської військової влади, щоб представляти політичні інтереси данської меншини. Від самого початку до неї приєдналися і фризи. У 1949 році Герман Клаузен (Hermann Clausen) став першим і єдиним депутатом Бундестагу від цієї партії. У 1961 році партія вирішила більше не брати участі у виборах в німецький парламент. Нині партія налічує 3600 членів.