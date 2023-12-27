У ФРН визначили росіян, причетних до злочину у Гостомелі

Німецькі правоохоронці встановили особи підозрюваних в межах першого в країні розслідування конкретного воєнного злочину РФ в Україні - обстрілів цивільних у Гостомелі на Київщині. Це випливає з інтерв'ю міністра юстиції ФРН Марко Бушманна (Marco Buschmann) агентству dpa, опублікованому в середу, 27 грудня. За його словами, йдеться про російських військових, яких підозрюють у прицільній стрільбі по мирних жителях, що тікали, а також офіцерів, які відповідали за це.

"Якщо ми затримаємо винних, то пред'явимо їм обвинувачення, - наводить агентство слова міністра. - А якщо цих людей затримає Україна або інша країна, з якою ми співпрацюємо, то ми надамо докази, для того щоб обвинувачення можна було успішно висунути там". Бушманн зазначив, що згідно з німецьким кримінально-процесуальним законодавством у разі воєнних та інших серйозних злочинів обвинувальні вироки, як правило, не можуть бути винесені заочно.

Ще до того, як було відкрите нинішнє розслідування конкретного злочину, федеральна прокуратура Німеччини вже ініціювала в березні 2022 року так зване структурне розслідування ймовірних воєнних злочинів під час російської повномасштабної війни проти України, щоб отримати первинні докази без конкретних обвинувачених. Їх збирали, зокрема, шляхом допиту свідків, які отримали притулок у Німеччині. Аналогічний підхід застосовувався щодо воєнних злочинів у Сирії, за які вже винесено кілька обвинувальних вироків.

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ФРН намагається переконати людей свідчити

Великою проблемою під час розслідування, за словами міністра юстиції ФРН, стало те, що для людей, які стали жертвами або свідками травматичного досвіду, часто дуже важко знову згадувати про пережите. Щоб переконати людей поділитися своїми свідченнями із поліцією, німецька влада запустила звернення українською, російською та англійською мовами.

Марко Бушманн також розповів, що німецька влада розглядає можливість створення відео за участю генерального прокурора України Андрія Костіна, в якому він звернеться до своїх співвітчизників. У такий спосіб у ФРН прагнуть зміцнити довіру свідків до німецької влади, "щоб люди могли відкритися їм, навіть якщо пережили щось дуже погане, про що вважали за краще б скоріше забути".

Як повідомив федеральний прокурор Душа Гмель (Duscha Gmel), у першому розслідуванні, яке ведеться у Німеччині, фігурують п'ять підозрюваних.

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