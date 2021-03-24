У ФРН дозволили повернути на стадіони глядачів під час матчів Бундесліги

У Німеччині ухвалили загальне рішення щодо максимальної допустимої кількості глядачів на стадіонах під час матчів наступного сезону Бундесліги. Згідно з досягнутим у вівторок, 6 липня, компетентними представниками федеральних земель компромісом, максимальна допустима заповнюваність стадіону глядачами має становити 50 відсотків, а загальна максимальна кількість глядачів - 25 тисяч. Нинішнє рішення покликане запобігти появі відмінностей на земельному рівні щодо цього питання.

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Утім, у разі погіршення епідемічної ситуації в певному регіоні, зокрема при перевищенні середньотижневого показника випадків заражень 35 на 100 тисяч, допускатиметься присутність щонайбільше п'яти тисяч глядачів. Крім того, на стадіони впускатимуть тільки тих вболівальників, котрі провакциновані, одужали від COVID-19 або мають негативний результат тесту на коронавірус. Також залишається норма щодо обов'язкового маскового режиму під час пересування стадіоном. Утім, перебувати на місцях дозволятиметься без масок.

Водночас деякі федеральні землі планують жорсткіші обмеження щодо допустимої кількості вболівальників на стадіонах. Приміром, влада Баварії обдумує обмежити заповнюваність стадіонів 35 відсотками місць і щонайбільше 20 тисячами глядачів.

"М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол Іноді програємо ми, іноді виграють інші. +++ Mal verliert man und mal gewinnen die anderen.



Отто Регаґель (Otto Rehhagel, * 1938)

"М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол Поза грою - це тоді, коли суддя свистить. +++ Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift.



Франц Беккенбауер (Franz Beckenbauer, * 1945)

"М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол Наступна гра завжди найважча. +++ Das nächste Spiel ist immer das schwerste.



Зепп Герберґер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

"М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол Центральний нападник більшу частину свого життя проводить у штрафному майданчику. +++ Ein Mittelstürmer verbringt die meiste Zeit seines Lebens im Strafraum.



Уве Зеелер (Uwe Seeler, * 1936)

"М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол Якщо я піду по воді, мої критики скажуть, що я навіть плавати не вмію. +++ Wenn ich über's Wasser laufe, dann sagen meine Kritiker: Nicht mal schwimmen kann er.



Берті Фоґтс (Berti Vogts, * 1946)

"М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол Два гольові моменти, один гол - це я називаю стовідсотковим результатом. +++ Zwei Chancen, ein Tor - das nenne ich hundertprozentige Chancenauswertung.



Роланд Вольфарт (Roland Wohlfarth, * 1963)

"М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол Вони грають тактично добре, хоча грають без тактики. +++ Sie spielen taktisch gut, obwohl sie ohne Taktik spielen.



Удо Латтек (Udo Lattek, * 1935 - † 2015)

"М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол Знаєте, кому я найбільше співчував? М'ячу! +++ Wissen Sie, wer mir am meisten leid tat? Der Ball.



Франц Беккенбауер (Franz Beckenbauer, * 1945)

"М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол М'яч круглий, і матч триває 90 хвилин. +++ Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten.



Зепп Герберґер (Sepp Herberger, * 1897 - † 1977)

"М'яч круглий...": 10 цитат видатних німецьких гравців про футбол Секс перед грою? Мої хлопці самі можуть вирішувати, чи хочуть вони. Але тільки не в перерві між таймами. +++ Sex vor dem Spiel? Das können meine Jungs halten, wie sie wollen. Nur in der Halbzeit, da geht nichts.



Берті Фоґтс (Berti Vogts, * 1946)

