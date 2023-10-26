У ФРН арештували бізнесмена за продаж РФ деталей до дронів

Мешканець Німеччини експортував електронні компоненти до Санкт-Петербурга через компанію-посередника в Гонконзі. Підозрюваного також звинувачують у незаконному експорті двох автомобілів.

У Німеччині заарештували бізнесмена за підозрою у продажі до Росії компонентів, які використовуються у виробництві військової техніки, включаючи безпілотники, повідомили у четвер, 26 жовтня, у прокуратурі міста Франкфурт-на-Майні.

Підозрюваного - мешканця міста Кассель, ім'я якого не називають - звинувачують в експорті різних електронних компонентів, моделей авіаційних двигунів та інших товарів до Росії в 2022 і 2023 роках. Товари доставлялися до російського міста Санкт-Петербург через компанію-посередника в Гонконзі з метою обходу санкцій ЄС, йдеться в заяві прокуратури, цитує AFP.

Читайте також: Як зробити європейські санкції проти РФ більш ефективними

Компоненти, що експортувалися до РФ, широко використовуються у виробництві, зокрема, безпілотника "Орлан 10", заявили в прокуратурі, зазначивши, що такі безпілотники "використовуються російськими збройними силами... в рамках агресивної війни проти України".

Проти затриманого висунуто звинувачення в порушенні закону про зовнішню торгівлю і платежі. Загальна вартість товарів оцінюється у два мільйони євро. Чоловіка заарештували у середу, 25 жовтня, а в шести його помешканнях провели обшуки, додали в прокуратурі.

Цього року в Німеччині вже арештовували кілька підозрюваних у продажу військових компонентів до Росії на тлі постійних побоювань, що російські виробники озброєнь використовують лазівки для обходу санкцій.

Читайте також: США звинувачують німця в контрабанді електроніки до РФ