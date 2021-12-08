У Франції затримали не того у справі вбивства Хашоггі

Французька влада у середу, 8 грудня, відпустила чоловіка, затриманого напередодні в Парижі в рамках розслідування вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі. Генеральний прокурор Парижа повідомив, що затриманий не є підозрюваним, якого розшукує Туреччина за цією справою.

33-річного підданого Саудівської Аравії Халіда Аль-Отайбі затримали під час прикордонного контролю в аеропорту Шарля-де-Голля на підставі міжнародного ордера на арешт, виданого турецькою владою у листопаді 2018 року. Після цього посольство Саудівської Аравії в Парижі заявило, що чоловік не має стосунку до вбивства Хашоггі, та вимагало його негайного звільнення.

"Ретельна перевірка особи цієї людини показала, що ордер на арешт на неї не поширюється. Його відпустили на волю", - йдеться в заяві генпрокурора Парижа. З'ясувалося, що Аль-Отайбі є тезком колишнього члена королівської гвардії Саудівської Аравії, який за версією слідства, був серед групи з 15 людей, які вбили Хашоггі.

Вбивство Хашоггі

Нагадаємо, що саудівський журналіст-дисидент Хашоггі зник 2 жовтня 2018 року після візиту до саудівської дипломатичної установи в Стамбулі. Згодом з'явилися дані, що журналіста вбили, а його тіло розчленували за вказівкою керівництва з Ер-Ріяду. До свого зникнення журналіст проживав в американському штаті Вірджинія і писав колонки для Washington Post, в яких часто критикував саудівську королівську родину.

Влада Саудівської Аравії тривалий час заперечувала факт вбивства Хашоггі. Після міжнародного тиску Ер-Ріяд розпочав розслідування злочину і взяв під варту 21 підозрюваного. Для п'ятьох із них прокуратура Саудівської Аравії вимагала смертної кари. Втім, згодом покарання пом'якшили до 20 років позбавлення волі.

У Європейському Союзі наполягали на прозорому розслідуванні та притягненні винних до відповідальності. В Організації Об'єднаних Націй заявляли, що слід у цій справі веде до саудівського принца-наступника Мохаммеда бін Салмана. Однак сам він заперечує свою причетність.

Французький президент Еммануель Макрон минулого тижня відвідав Саудівську Аравію, де зустрівся з Мохаммедом бін Сальманом. Макрон став одним із перших західних лідерів, які зустрілися зі спадкоємним принцом після вбивства Хашоггі.