 У Франції заарештували підозрюваного у вбивстві журналіста Хашоггі - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.12.2021

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Новини

У Франції заарештували підозрюваного у вбивстві журналіста Хашоггі - ЗМІ

В аеропорту Шарля-де-Голля у Парижі заарештовано підозрюваного у вбивстві саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, яке сталося на території посольства Саудівської Аравії в Туреччині у 2018 році.

Консульство Саудівської Аравії у Стамбулі

Консульство Саудівської Аравії у Стамбулі

Французька поліція в аеропорту Шарля-де-Голля у Парижі затримала підозрюваного у вбивстві саудівського журналіста Джамаля Хашоггі. 33-річний чоловік мав намір вилетіти зі столиці Франції до Ер-Ріяду, повідомляє АР у середу, 8 грудня.

Затриманий є колишнім членом Королівської гвардії Саудівської Аравії і перебуває у базі розшуку Інтерполу. Його заарештували відповідно дотурецького ордера на арешт. Ім'я заарештованого офіційна влада не розголошує, але радіостанція RTL повідомляє, що це Халід аль-Отаібі.

Як повідомляє AP, аль-Отаібі є у списку з-понад 12 саудівських чиновників, проти яких запроваджені санкції США через вбивство Хашоггі на території консульства Саудівської Аравії в Стамбулі у 2018 році.

Як повідомляла DW, саудівський журналіст-дисидент Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня 2018 року після візиту до саудівської дипустанови у Стамбулі. Згодом з'явилися дані, що журналіста було вбито, а його тіло розчленоване за вказівкою керівництва з Ер-Ріяду. 

Влада Саудівської Аравії тривалий час заперечувала факт вбивства Хашоггі. Після міжнародного тиску Ер-Ріяд розпочав розслідування злочину і взяв під варту 21 підозрюваного. Для п'ятьох із них прокуратура Саудівської Аравіі вимагає смертної кари. У ЄС наполягали на прозорому розслідуванні та притягненні винних до відповідальності, хоча й не підтримують застосування смертної кари.

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