У ЄС погодили обмеження на імпорт агропродукції з України

Країни Європейського Союзу (ЄС) та Європарламент попередньо погодили у понеділок, 8 квітня, жорсткіші обмеження на імпорт певних видів сільськогосподарської продукції з України. Про це повідомила Бельгія, яка нині головує в Європейському Союзі.

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Ця угода подовжує безмитний доступ, який Євросоюз надав українським сільськогосподарським товарам після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, і термін дії якого спливає 5 червня. Водночас вона обмежує його для м'яса птиці, яєць, цукру, кукурудзи, круп і меду до середніх обсягів, які спостерігалися в період з середини 2021 року до кінця 2023 року, йдеться в повідомленні.

Те, що в розрахунок формули взято 2021 рік, означає, що обсяги мають істотно скоротити, адже 2021 року, який передував повномасштабному вторгненню РФ в Україну, імпорт української агропродукції в ЄС був набагато нижчим, оскільки застосовувалися квоти й ввізні мита, нагадує Reuters.

Нагадаємо, 27 березня посли країн-членів ЄС погодили новий компроміс щодо подовження періоду лібералізації торгівлі з Україною. Текст компромісної пропозиції був представлений бельгійською стороною. Досягнутий компроміс "забезпечує збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС", казали в Брюсселі.

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Раніше в березні повідомлялося, що Європейський Союз досяг попередньої домовленості щодо подовження заходів з лібералізації торгівлі для України в умовах повномасштабної агресії РФ. Тимчасове призупинення ввізних мит та квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС буде подовжене ще на один рік, до 5 червня 2025 року, хоча і з певними новими обмеженнями, обіцяли в Брюсселі.