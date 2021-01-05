У Джорджії на виборах у Сенат перемагають демократи

У штаті Джорджія в другому турі виборів до Сенату демократи Джон Оссофф та Рафаель Варнок перемагають своїх суперників з Республіканської партії, повідомляють у середу, 6 січня, телеканали CNN, CBS та NBC. Остаточні підсумки голосування, що має вирішальне значення для визначення розкладу сил у верхній палаті Конгресу США, очікуються не раніше 8 січня.

3 листопада 2020 року, у день проведення виборів президента США, також відбулось голосування, за результатами якого розподілялося близько третини мандатів у Сенаті. При цьому в штаті Джорджія, де чинним сенаторам-республіканцям кинули виклик демократи, в першому турі жоден з кандидатів не зміг набрати абсолютної більшості голосів. Тож у штаті було призначено другий тур.

Розподіл мандатів у Сенаті США

Для збереження більшості у верхній палаті Конгресу республіканцям було досить отримати хоча б один мандат на виборах у Джорджії. Щоб домогтися патової ситуації в Сенаті, за якої у республіканців і демократів було б по 50 голосів, на виборах у Джорджії мали б перемогти як Оссофф, так і Варнок. У такому разі демократи де-факто отримали б перевагу на голосуванні в Сенаті, оскільки, згідно з американським законодавством, верхню палату Конгресу очолює віце-президент країни, а цю посаду 20 січня обійме представниця Демократичної партії Камала Харріс. Як голова Сенату вона має право голосу, якщо при розгляді того чи іншого питання позиції законодавців розподіляться порівну.

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До повноважень Сенату США відноситься, крім іншого, затвердження запропонованих президентом країни кандидатів на високі урядові посади, а також суддів у Верховному суді. Крім цього, Сенат може блокувати ухвалення законопроєктів.