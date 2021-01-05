У Джорджії на виборах у Сенат перемагають демократи

У штаті Джорджія в другому турі виборів до Сенату демократи Джон Оссофф та Рафаель Варнок перемагають своїх суперників з Республіканської партії, повідомляють у середу, 6 січня, телеканали CNN, CBS та NBC. Остаточні підсумки голосування, що має вирішальне значення для визначення розкладу сил у верхній палаті Конгресу США, очікуються не раніше 8 січня.
3 листопада 2020 року, у день проведення виборів президента США, також відбулось голосування, за результатами якого розподілялося близько третини мандатів у Сенаті. При цьому в штаті Джорджія, де чинним сенаторам-республіканцям кинули виклик демократи, в першому турі жоден з кандидатів не зміг набрати абсолютної більшості голосів. Тож у штаті було призначено другий тур.
Розподіл мандатів у Сенаті США
Для збереження більшості у верхній палаті Конгресу республіканцям було досить отримати хоча б один мандат на виборах у Джорджії. Щоб домогтися патової ситуації в Сенаті, за якої у республіканців і демократів було б по 50 голосів, на виборах у Джорджії мали б перемогти як Оссофф, так і Варнок. У такому разі демократи де-факто отримали б перевагу на голосуванні в Сенаті, оскільки, згідно з американським законодавством, верхню палату Конгресу очолює віце-президент країни, а цю посаду 20 січня обійме представниця Демократичної партії Камала Харріс. Як голова Сенату вона має право голосу, якщо при розгляді того чи іншого питання позиції законодавців розподіляться порівну.
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До повноважень Сенату США відноситься, крім іншого, затвердження запропонованих президентом країни кандидатів на високі урядові посади, а також суддів у Верховному суді. Крім цього, Сенат може блокувати ухвалення законопроєктів.
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Ентоні Блінкен, державний секретар США
Блінкен вже довгий час є довіреною особою майбутнього американського президента Джо Байдена. Він працював в адміністраціях президентів Білла Клінтона та Барака Обами. За останнього він був заступником радника з питань нацбезпеки та заступником держсекретаря США, Байден тоді був віцепрезидентом. Блінкена вважають одним із архітекторів атомної угоди з Іраном, з якої США згодом вивів Дональд Трамп.
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Джон Керрі, спецпосланник президента США з питань клімату
Колишній держсекретар США Джон Керрі обійме посаду спеціального посланника президента Байдена з питань клімату. З 1983 до 2013 року Керрі був сенатором від штату Массачусетс, після чого очолив Держдеп в другій адміністрації Обами. Саме Керрі підписав Паризьку кліматичну угоду від імені США у 2015 році - а вже через два роки Дональд Трамп вивів Вашингтон з цієї угоди.
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Лінда Томас-Грінфілд, посолка США в ООН
Лінда Томас-Грінфілд за президентства Обами обіймала посади у Державному департаменті між 2013 та 2017 р. Серед іншого, Томас-Грінфілд обіймала посаду помічниці держсекретаря США з питань африканських країн південніше Сахари під час спалаху Еболи у регіоні.
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Алехандро Майоркас, міністр внутрішньої безпеки
Майоркас має кубинське коріння і за часів Обами очолював Службу громадянства та імміграції, зокрема відповідав за виконання програми DACA, яка дозволила так званим "мрійникам" (нелегально прибулим до США у неповнолітньому віці) легалізуватися. У разі затвердження на посаду, він стане першим мігрантом та латиноамериканцем, який очолить відомство внутрішньої безпеки.
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Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки
Салліван вже був радником віцепрезидента Байдена з питань національної безпеки у 2013-2014 роках. Крім того, він був заступником Гілларі Клінтон, коли та очолювала Держдепартамент.
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Евріл Хейнс, директорка національної розвідки
Хейнс була першою жінкою на посаді заступниці глави ЦРУ у період між 2013-2015 роками, а відтак перейшла на роботу до Держдепартаменту, де працювала заступницею радника з питань національної безпеки. У разі затвердження на посаді, вона стане першою жінкою на чолі американської розвідки.
Автор: Девіс Ванопдорп