 Демократи стали на крок ближчими до контролю над Сенатом США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2021

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Демократи стали на крок ближчими до контролю над Сенатом США

Попередні результати виборів у Джорджії свідчать про те, що демократи точно отримають щонайменше одне місце в Сенаті США. Доля другого місця від штату в верхній палаті Конгресу ще не відома.

Демократ з Джорджії Рафаель Варнок

Демократ з Джорджії Рафаель Варнок

Демократ з Джорджії Рафаель Варнок перемагає в другому турі виборів до Сенату, повідомляють у середу, 6 січня, американські ЗМІ.

На даний час, після підрахунку 98 відсотків голосів, Варнок отримує 50,5 відсотка голосів і випереджає чинну сенаторку-республіканку Келлі Лефлер, у якої поки 49,5 відсотка голосів виборців. Незважаючи на те, що підрахунок голосів ще триває, Варнок вже оголосив про свою перемогу.

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Варнок, який з 2005 року є головним пастором у баптистській церкві "Ебенезер" в Атланті, де виріс і проповідував вбитий лідер руху за громадянські права афроамериканців Мартін Лютер Кінг, може стати першим чорним сенатором від південного штату Джорджія.

Втім, перемоги Варнока може бути недостатньо, адже його колега по Демократичній партії і кандидат на друге місце у сенатори від Джорджії Джон Оссофф, хоча поки і перемагає республіканця Девіда Пердью, але розрив між ними набагато менший. За результатами підрахунку 98 відсотків голосів Оссофф отримує 50,1 відсотка голосів, у той час як Пердью - 49,9 відсотка.

Чому важливі вибори у Джорджії 

Якщо республіканці програють обидва місця в Сенаті від Джорджії, Демократична партія отримає більшість в обох палатах Конгресу США. У цьому разі після того, як 20 січня Джо Байден приступить до виконання обов'язків президента США, демократи зможуть безперешкодно просувати багато своїх ініціатив, проти яких виступають республіканці.

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До теперішнього моменту за підсумками виборів у листопаді 2020 року республіканці гарантували собі 50 місць у Сенаті, а демократи - 48. Для контролю над Сенатом необхідний 51 голос, тому республіканцям достатньо перемоги в Джорджії хоча б одного з двох кандидатів.

Якщо ж обидва кандидати-республіканці зазнають невдачі, то в обох партій буде по 50 сенаторів. У таких випадках вирішальний голос у Сенаті належить віцепрезиденту. Очікується, що цю посаду 20 січня 2021 року обійме демократка Камала Харріс.

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