У Дрездені обвалилася частина мосту через Ельбу

Вночі у Дрездені обвалився проліт мосту довжиною сто метрів. Аварія пошкодила лінії теплопостачання, що вивело з ладу систему опалення в усьому місті.

В адміністративному центрі німецької федеральної землі Саксонія Дрездені в ніч на середу, 11 вересня, велика частина моста Кароли обвалилася в річку Ельба. У воду впав сегмент довжиною сто метрів, по якому були прокладені трамвайні колії.

Місцеві газети з посиланням на рятувальні служби повідомили, що часткове обвалення моста сталося близько третьої години ночі через не встановлені наразі причини. У головній частині мосту Кароли утворився метровий пролом.

Пошкодження опалювальних мереж

Унаслідок аварії пошкоджень зазнали дві великі лінії теплопостачання, що негативно позначилося на ситуації з опаленням у всьому Дрездені. За повідомленням рятувальних служб, з ладу вийшла вся система теплопостачання в місті, потоки гарячої води, що вилилися, повністю затопили частину узбережжя.

Обвал минувся без постраждалих. Усі підступи до мосту Кароли наразі перекрито. Міська влада просить людей не наближатися до зони аварії і не заважати аварійним службам.

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