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У Києві обвалився пішохідний міст над трамвайною колією

Валерій Сааков
19 червня 2024 р.

Через обвал фрагментів пішохідної частини Повітрофлотського шляхопроводу на трамвайну лінію затримується рух трамваїв і тимчасово перекритий рух авто вздовж неї.

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Дорожній рух у Києві в умовах відключень світла
Рух авто поблизу Повітрофлотського мостуФото: Sergei Chuzavkov/SOPA/ZUMA/picture alliance

У Києві в середу, 19 червня, обвалилася пішохідна частина Повітрофлотського шляхопроводу, перекривши розташовану під ним трамвайну колію та автошлях.

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА), через обвал затримується рух трамваїв №1 і №3, а також тимчасово перекритий автомобільний рух уздовж трамвайної лінії на межі Борщагівської та Жилянської вулиць під шляхопроводом.

Жертв і постраждалих немає.

"На місці працюють необхідні міські служби, щоб якнайшвидше відновити можливість дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.

Комунальне підприємство (КП) "Київпастранс" планує організувати рух автобусів за маршрутом трамвая №3.

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КМДА: Повітрофлотський міст мали ремонтувати цього року

У КМДА також зазначили, що цього року планували розпочати ремонт шляхопроводу, на якому сталася аварія. 

Нагадаємо, в грудні минулого року в Києві частково відкрили Подільсько-Воскресенський міст.

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