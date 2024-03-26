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У США обвалився чотирисмуговий міст

Валерій Сааков | Сергій Ромашенко
26 березня 2024 р.

Часткове обвалення мосту у Балтиморі сталося після того, як в його опору врізалося вантажне судно.

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Контейнеровоз обвалив міст у Балтиморі
Контейнеровоз обвалив міст у БалтиморіФото: WJLA/AP/picture alliance

В американському місті Балтимор в штаті Меріленд обвалився чотирисмуговий автомобільний міст Френсіса Скотта Кі через річку Патапско. Катастрофа сталася в ніч на вівторок, 26 березня після того, як в опору мосту врізалося вантажне судно. Після зіткнення воно загорілося.

На мосту в момент катастрофи, за попередніми даними, перебувало кілька десятків автомобілів і фури. На місці працюють рятувальники, вони ведуть пошуки людей, які опинилися у воді, повідомив агентству AP речник пожежної служби Балтимора Кевін Картрайт.

Влада Балтимора повідомила, що кілька автомобілів впали у воду, й у річці можуть перебувати до семи осіб. Щонайменше одна людина отримала серйозні травми, повідомляє Reuters.

За даними сервісу MarineTraffic, у міст врізався 300-метровий контейнеровоз Dali під сінгапурським прапором, пунктом призначення якого було вказано Коломбо (Шрі-Ланка). Судном управляє велика судноплавна компанія Maersk.

Міст Френсіса Скотта Кі завдовжки 2,5 кілометра було побудовано 1977 року. Він названий на честь автора національного гімну США.

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