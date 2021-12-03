У Чернівцях викрили потужну ботоферму - СБУ

Служба безпеки України у місті Чернівці викрила потужну ботоферму, повідомляє у п'ятницю, 3 грудня, пресцентр відомства.

За наявною інформацією, зловмисники створили і "розкрутили" понад 20 тисяч бот-акаунтів у соціальних мережах, які вони продавали на "чорному" ринку.

Більшість бото-профілів скупили "проросійські агітатори", стверджують в СБУ. "Акаунти мали довгу історію, а також були верифіковані у соцмережах - з використанням підроблених паспортів громадян України. Ботів використовували для дискредитації української держави та Збройних Сил України, для виправдання збройної агресії РФ та підбурювання антивакцинаторських" настроїв", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, до кібергрупи входило близько 15 осіб. Правоохоронці повідомили про вилучення у ході обшуків понад чотирьох тисяч платіжних карток українських банків, а також 6,4 тисячі стартових пакетів українських та іноземних мобільних операторів, у тому числі й російських.

Банківські картки, зареєстровані на підставних осіб, використовували для підтвердження легітимності облікових записів, додає також пресслужба Офісу генпрокурора України. Адміністрування ботоферми здійснювалося через серверні ресурси Російської Федерації, заявляють у ОГП.

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