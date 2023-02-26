У Брюсселі пройшла масова акція проти війни РФ в Україні

Учасники акції несли в руках українські прапори й транспаранти з написами: "Переможе Україна - переможе демократія", "Путін, гори в пеклі" та "Зупиніть Путіна, зупиніть війну".

У Брюсселі в суботу, 25 лютого, відбулася масова акція протесту проти російського вторгнення в Україну, присвячена річниці початку війни, повідомляє кореспондентка DW. Організаторами ходи виступили українська громадська організація Promote Ukraine, що базується у бельгійській столиці, Союз українських жінок у Бельгії, а також бельгійський комітет Європейської мережі солідарності з Україною (RESU).

За оцінкою DW, у демонстрації взяли участь кілька тисяч людей. Організатори заявили про 10 тисяч учасників, видання The Brussels Times пише про 5 тисяч осіб. Попри дощ і град, що починався кілька разів, демонстранти пройшли близько трьох кілометрів до європейського кварталу Брюсселя, де розташовані штаб-квартири Єврокомісії, Євроради та Європарламенту.

Багато учасників ходи несли в руках українські прапори й транспаранти з написами: "Переможе Україна - переможе демократія", "Путін, гори в пеклі" та "Зупиніть Путіна, зупиніть війну". Демонстранти скандували гасла: "Україна понад усе", "Росія - терористична держава", "Україна має перемогти", "Зеленський - молодець, а Путіну - кінець", а також співали гімн України та українські народні пісні.

"Вторгнення вже коштувало життя десяткам тисяч українських громадян, - сказала засновниця Promote Ukraine Марта Барандій виданню The Brussels Times. - Щодня український народ стикається з жорстокістю та насильством. Мільйони громадян були змушені тікати за кордон, мільйони стали переміщеними особами. Цілі міста та села були перетворені на руїни внаслідок російських бомбардувань та авіаударів".

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