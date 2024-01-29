У Британії заборонять одноразові вейпи - уряд

Великобританія заборонить одноразові вейпи для боротьби зі зростанням куріння серед молоді та захисту здоров'я дітей. Про це у понеділок, 29 січня, повідомляється на сайті британського уряду.

Як ідеться у повідомленні, за останні три роки кількість дітей у віці від 11 до 17 років, які вживають одноразові вейпи, зросла майже вдев'ятеро. Серед дітей віком від 11 до 15 років їх використовує майже кожен десятий.

"Довгострокові наслідки вейпінгу невідомі, а нікотин, що міститься в них, може викликати сильну залежність. Хоча вейпінг може бути корисним інструментом, щоб допомогти дорослим курцям кинути палити, продавати вейпи дітям - неприйнятно", - заявив прем'єр-міністр Ріші Сунак.

Крім того, використані одноразові вейпи з літієвими батареями важко переробляються, а їх у Британії щотижня викидають близько п'яти мільйонів штук, а за рік - 260 мільйонів.

Новий закон заборонить продаж будь-яких тютюнових виробів, у тому числі нікотинових паучів, дітям до 16 років (від 2009 року народження). Також будуть запроваджені суворіші правила маркетингу багаторазових вейпів: обмежать смаки, виробників змусять виготовляли простішу та менш привабливу упаковку, а продавців зобов'яжуть прибирати їх з поля зору. Уряд запровадить нові штрафи, а офіцери з торгових стандартів матимуть повноваження діяти "на місці", щоб боротися з незаконним продажем.

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