 У Берліні відкрили центр ВООЗ з попередження пандемій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2021

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Новини

У Берліні відкрили центр ВООЗ з попередження пандемій

Науковий центр Всесвітньої організації охорони здоров'я оброблятиме дані про здоров'я тварин, міграцію людей і наслідки зміни клімату з метою виявлення ймовірних епідемій на ранній стадії.

Канцлерка ФРН і гендиректор ВООЗ на відкритті Центру з попередження пандемій та епідемій в Берліні

Канцлерка ФРН і гендиректор ВООЗ на відкритті Центру з попередження пандемій та епідемій в Берліні

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) запустила в Німеччині Центр з попередження пандемій та епідемій, що має на меті покращити готовність до можливого поширення небезпечних захворювань в світі.

На церемонії відкриття, що відбулася в Берліні в середу, 1 вересня, були присутні канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) і генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус. Німеччина виділила на створення наукової установи 84 мільйони євро.

Центр оброблятиме мільярди даних, в тому числі тих, що стосуються здоров'я тварин, хвороб, міграції населення і наслідків зміни клімату. Тим самим ВООЗ прагне виявляти закономірності на ранній стадії і створювати сценарії загроз за допомогою комп'ютерного моделювання. В організації особливо наголосили на необхідності вживати заходів набагато раніше під час нових пандемій, ніж у випадку з COVID-19, і не дозволити патогену поширитися по планеті.

Від роботи центру повинні мати користь люди в усьому світі, напрацюваннями необхідно ділитися зі всіма державами, наголосила на церемонії відкриття Меркель. За її словами, пандемія коронавірусу "показала, як багато ми можемо досягти, коли об'єднуємо наші сили", цитує інформагенція AFP.

Серед засновників - клініка Charité

Центр розташовується на території клініки Charité, яка виступила одним із засновників. В майбутньому у нього з'явиться власний кампус в берлінському районі Кройцберг.

Світова спільнота недостатньо швидко відреагувала на поширення вірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-19. З початку пандемії цю інфекцію виявили у ​​більш ніж 217 мільйонів ​​жителів планети, понад 4,5 мільйона хворих померли. Найбільше підтверджених заражень (понад 39 мільйонів) і летальних випадків (понад 640 тисяч) зареєстрували у США.

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