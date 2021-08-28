 Коронавірус: ВООЗ прогнозує в Європі 236 тисяч смертей до 1 грудня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2021

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Коронавірус: ВООЗ прогнозує в Європі 236 тисяч смертей до 1 грудня

У ВООЗ стурбовані зростанням у Європі останнім тижнями числа смертей, пов'язаних з коронавірусом. В організації прогнозують, що за нинішніх темпів кількість смертей в Європі сягне 236 тисяч до 1 грудня.

ВООЗ прогнозує в Європі до 1 грудня до 236 тисяч смертей, пов'язаних з коронавірусом

ВООЗ прогнозує в Європі до 1 грудня до 236 тисяч смертей, пов'язаних з коронавірусом

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) прогнозує у Європі до 1 грудня 236 тисяч нових смертей, пов'язаних з коронавірусом. Минулого тижня кількість померлих з підтвердженим захворюванням COVID-19 зросла на 11 відсотків, заявив у понеділок, 30 серпня, директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге.

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"Вірогідний прогноз дає 236 тисяч смертей з цього дня до 1 грудня", - сказав він. Дотепер у ​​Європі померли 1,3 мільйона людей, в яких підтвердили зараження коронавірусом.

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Крім того, Клюге висловив занепокоєння перебігом кампанії з вакцинації у багатьох країнах Європи. "Ми серйозно стурбовані стагнацією кількості вакцинацій у нашому регіоні", - зауважив він, цитує інформагенція AFP.

Європейське регіональне бюро ВООЗ охоплює 53 країни та території, включаючи деякі країни Центральної Азії.

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