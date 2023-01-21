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На акцію в Берліні з'їхалися фермери з усієї Німеччини
На акцію в Берліні з'їхалися фермери з усієї НімеччиниФото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance
СуспільствоНімеччина

У Берліні відбулася акція за зміни в агросекторі

Ольга Лебедєва | Валерій Сааков
2 год. тому

У демонстрації в урядовому кварталі Берліна під час ярмарку "Зелений тиждень" взяли участь фермери з усієї Німеччини.

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Кілька тисяч людей вийшли на вулиці Берліна, щоб заявити про необхідність докорінних перетворень в аграрному секторі та виробництві харчових продуктів і більш щадного для довкілля сільського господарства. Демонстрація відбулася в суботу, 21 січня, під гаслом "Добра їжа для всіх, а не прибуток для небагатьох", учасники пройшли ходою урядовим кварталом німецької столиці.

На щорічну акцію протесту, що відбулася під час сільськогосподарського ярмарку "Зелений тиждень", з'їхалися фермери з усієї Німеччини, частина з них - на тракторах. Серед гасел були "Масове тваринництво не потрібне жодній свині", "Аграрна індустрія вбиває", "Захистимо комах".

Фермери під час акції протесту в Берліні
Фермери вийшли на вулиці Берліна, щоб заявити про необхідність докорінних перетворень в аграрному секторіФото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Вимоги до федерального уряду

Ініціаторами демонстрації виступила ціла низка організацій, включно з екологічними об'єднаннями BUND і Nabu, сільськогосподарськими організаціями AbL і Bioland, а також "Грінпіс", Misereor і Fridays for Future. Учасники передали ноту протесту міністру сільського господарства ФРН Джему Ездеміру (Cem Özdemir).

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"Ми очікуємо більшого від аграрного міністра і федерального уряду", - заявила представниця організаторів Інка Ланґе (Inka Lange). За її словами, конкретними вимогами є скасування податку на додану вартість на фрукти й овочі, запровадження податку на підвищений прибуток для аграрних концернів, додаткова допомога людям із низькими доходами, додаткові податки для надбагатих, а також справедливі субсидії для аграрного сектору.

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За даними організаторів, в акції брали участь близько 10 тисяч людей, поліція заявила про сім тисяч учасників. Демонстрація пройшла без інцидентів.

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