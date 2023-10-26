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У Бердянську підірвали авто з російськими ФСБшниками - ГУР

Анастасія Шепелева
26 жовтня 2023 р.

Чотирьох службовців ФСБ РФ підірвали в авто в окупованому Бердянську на Запоріжжі. Серед загиблих - росіянин, який катував місцевих, кажуть в українській розвідці.

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Російська ФСБ
Російська ФСБ (архівне фото)Фото: Russian Federal Security Service/TASS /IMAGO

В окупованому Росією Бердянську Запорізької області підірвали автомобіль з чотирма працівниками Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ, повідомило у четвер, 26 жовтня, Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України.

Авто підірвали "представники українського руху" 23 жовтня біля готелю Jasmin Guest-House, який службовці ФСБ "перетворили на свою схованку", кажуть в ГУР.

"Серед ліквідованих у Бердянську окупантів - російський воєнний злочинець, який вчиняв звірячі катування місцевих громадян України", - йдеться в повідомленні. 

Після підриву авто на окупованій частині Запоріжжя збільшили комендантську годину з 21:00 до 05:00, а представники російських спецслужб негайно покинули готель та перебазувались, повідомили в українській розвідці.

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