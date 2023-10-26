У Бердянську підірвали авто з російськими ФСБшниками - ГУР
В окупованому Росією Бердянську Запорізької області підірвали автомобіль з чотирма працівниками Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ, повідомило у четвер, 26 жовтня, Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України.
Авто підірвали "представники українського руху" 23 жовтня біля готелю Jasmin Guest-House, який службовці ФСБ "перетворили на свою схованку", кажуть в ГУР.
"Серед ліквідованих у Бердянську окупантів - російський воєнний злочинець, який вчиняв звірячі катування місцевих громадян України", - йдеться в повідомленні.
Після підриву авто на окупованій частині Запоріжжя збільшили комендантську годину з 21:00 до 05:00, а представники російських спецслужб негайно покинули готель та перебазувались, повідомили в українській розвідці.
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