У Бельгії та Чехії знову пройшли акції протесту проти COVID-обмежень

Декілька тисяч людей вийшли на акцію протесту в Брюсселі проти введених бельгійським урядом обмежувальних заходів. Згідно з повідомленням AFP, у неділю, 9 січня, вони пройшли маршем до Європейського кварталу, де розташована основна частина брюссельських офісів Євросоюзу. Демонстранти неодноразово скандували: "Свобода, свобода!" і тримали в руках плакати із закликами проти примусової вакцинації від коронавірусу. На відміну від попередніх акцій протесту, ця демонстрація здебільшого мала мирний характер.

За даними поліції, в акції взяли участь приблизно 5000 людей. Близько 40 з них було заарештовано, зокрема за пронесення на акцію феєрверків.

Демонстранти в основному висловлювалися проти паспортів вакцинації, пред'явлення яких потрібно нині для входу до ресторанів, барів та відвідування культурних заходів.

Суд скасував рішення Брюсселя про закриття закладів культури

Наприкінці грудня держрада Бельгії скасувала рішення влади країни про закриття у зв'язку з пандемією таких закладів культури, як театри, концертні зали та кінотеатри. В результаті уряд скасував своє рішення. Водночас суд виніс вердикт, відповідно до якого на кожен культурний захід має допускатися не більше 200 глядачів, які пройшли вакцинацію або отримали негативний результат тесту на коронавірус. Крім того на масових заходах обов'язково потрібно носити маски.

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У неділю міністр охорони здоров'я Франк Ванденбрук закликав до якнайшвидшого проведення парламентських дебатів щодо подальшого посилення антикоронавірусних заходів. Він також не виключив того, що в країні буде запроваджено загальну обов'язкову вакцинацію. Як і багато європейських країн, Бельгія нині бореться з новою хвилею пандемії COVID-19, яка в основному викликана поширенням омікрон-варіанта коронавірусу.

Протестні акції у Празі та Брно

Минулими вихідними тисячі людей вийшли і на вулиці в Чеській Республіці, протестуючи проти карантинних обмежень. Так, у Празі близько 4000 демонстрантів протестували у неділю проти обов'язкової вакцинації. Люди несли в руках плакати з написами: "Ми не піддослідні кролики" та "Ми хочемо діалогу". У суботу близько 2000 людей зібралися на мітинг у другому за величиною місті країни Брно.

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Попередній уряд під керівництвом Андрея Бабіша ухвалив рішення про введення обов'язкової вакцинації проти COVID-19 для всіх громадян, старших за 60 років, а також для представників деяких професій. Нові правила мають набути чинності у березні. Утім, новий кабмін під керівництвом Петра Фіали ще не ухвалив остаточного рішення щодо обов'язкової вакцинації.

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), 62,4 відсотка всього населення Чехії повністю щеплені проти коронавірусу. Цей показник нижчий, ніж у середньому в ЄС. Трохи менше чверті населення також отримали бустерне щеплення. Протягом останніх семи днів у Чехії було зареєстровано 431 новий випадок інфікування на 100 000 жителей.

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