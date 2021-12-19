 Антикарантинні протести в Брюсселі переросли в сутички з поліцією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2021

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Новини

Антикарантинні протести в Брюсселі переросли в сутички з поліцією

Протести проти запровадження обов'язкових антиковідних щеплень та посилення карантинних обмежень у Брюсселі призвели до сутичок із поліцією та арештів учасників маршу.

Протест у Брюсселі

Протест у Брюсселі

У бельгійській столиці Брюсселі в неділю, 19 грудня відбулася акція противників запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу та посилення карантинних обмежень. Поліції довелося втрутитися, адже дехто з учасників демонстрації почав кидати каміння та пляшки, пише AFP. Тринадцятьох протестувальників заарештували, повідомляє AP.

За оцінками поліції, учасників було близько 3500, тоді як організатори заявляють про 50 тисяч. У подібній акції в листопаді взяли участь 35 тисяч протестувальників.

Учасники маршу в неділю несли плакати із гаслами "Вільна зона", "Я отримав свою справедливу дозу", "Достатньо", "Свободу не сканують" - проти ідеї запровадити обов'язкові щеплення. Серед них також були медичні працівники, які з 1 січня 2022 року мають вакцинуватися або ж ризикують втратити роботу.

Сутички під час протесту у Брюсселі

Сутички під час протесту у Брюсселі

Останнім часом у Бельгії реєструють близько 10 тисяч нових випадків коронавірусу на день. На тлі стрімкого поширення варіанта коронавірусу омікрон у Європі влада різних країн знову почала посилювати карантинні обмеження. У середу, 22 грудня, уряд Бельгії також має ухвалити рішення про запровадження нових антиковідних заходів.

Омікрон у 89 країнах світу

Напередодні загальнонаціональний локдаун оголосили в сусідніх Нідерландах на період різдвяних свят через поширення омікрону. Загалом, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), новий варіант коронавірусу вже виявили у 89 країнах світу, а кількість інфікованих ним подвоюється кожні 1,5-3 дні.

Нагадаємо, що на початку грудня акція так званих коронаскептиків у Брюсселі також завершилася зіткненнями з поліцією. Тоді у відповідь на кидання сміття та фаєрів протестувальниками у бік правоохоронців поліція застосувала водомети та сльозогінний газ.

Загалом Бельгія належить до європейських країн, які значно постраждали від останньої хвилі COVID-19. За весь час пандемії у країні з населенням близько 11,5 мільйона померли майже 28 тисяч людей, інфікованих коронавірусом. Загалом коронавірус було підтверджено у майже двох мільйонів бельгійців.

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