Тисячі німців ігнорують заклики влади й їдуть на Великдень на Майорку

Тисячі відпочивальників з Німеччини прилетіли в останні вихідні березня на популярний серед німців іспанський острів Майорка, щоби провести Великодні свята на пляжі, попри погіршення епідемічної ситуації і заклики німецького уряду лишатися вдома.

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Як передає агентство dpa, у суботу, 27 березня в аеропорту міста Пальма-де-Майорка приземлилися 60 літаків з Німеччини. Прибуття ще 70 літаків очкується у неділю, 28 березня. За даними пресслужби аеропорту, тільки авіакомпанія Eurowings здійснила на острів 44 авіарейси з дев'яти німецьких аеропортів в суботу та неділю. Це - майже в чотири рази більше рейсів, ніж у попередні вихідні, коли було здійснено лише 12 авіарейсів. Точні дані про кількість пасажирів представники авіакомпанії не надали, але зазначили, що заповнюваність усіх рейсів була досить високою. Тим часом туроператор Tui повідомив, що доставив на острів майже дві тисячі відпочиваючих на 15 літаках з п'яти німецьких аеропортів.

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Нагадаємо, німецький уряд виключив Майорку та інші Балеарські острови зі списку зон з ризиком зараження коронавірусом 14 березня після того, як у регіоні протягом семи днів кількість нових випадків захворювання було нижчою за позначку у 50 випадків на сто тисяч жителів. Виключення Майорки зі списку регіонів з підвищеним ступенем ризику призвело до скасування вимог дотримуватися карантину і проходити обов'язкове тестування на коронавірус після повернення, що у свою чергу призвело до різкого зростання кількості бажаючих провести Великодні свята на островах. Утім, згідно з новими правилами, оголошеними наприкінці цього тижня, починаючи з 30 березня кожен авіапасажир, який прибуває до ФРН, змушений буде разом з прибуттям пред'явити негативний тест на коронавірус.