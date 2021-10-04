Під в'язницею з Саакашвілі тисячі демонстрантів вимагали його звільнення

Поряд з будівлею в'язниці у грузинському місті Руставі, де перебуває затриманий експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, відбувся мітинг проти його затримання. На акцію у понеділок, 4 жовтня, зібралося понад три тисяч людей, повідомляє кореспондент DW.

Мітинг відбувся мирно. Учасники акції тримали плакати із закликами звільнити Саакашвілі. На місці подій були присутні близько 20 автомобілів поліції, по периметру в'язниці вишикувалася охорона, а проїжджа частина перед будівлею і за 300 метрів до неї було перекрито.

Саакашвілі у в'язниці відвідала українська консулка

Речник міністерства закордорнних справ України Олег Ніколенко повідомив, що у понеділок експрезидента Грузії відвідала у пенітанціарній установі в Руставі консулка України. "Його стан задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював", - розповів речник, цитує агенція "Інтерфакс-Україна". Консулка також взаємодіє з адвокатами Саакашвілі. МЗС запевняє, що продовжить надавати йому консульську і правову допомогу як українському громадянину.

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Як повідомлялося раніше, звільнення Саакашвілі вимагає Україна, зокрема на цьому наполягає президент країни Володимир Зеленський. Водночас Грузія запевняє, що не видасть Саакашвілі Києву, допоки він не відбуде шестирічне тюремне покарання на батьківщині. Експрезидент обвинувачення проти себе називає політично мотивованими. Після затримання у Тбілісі Саакашвілі оголосив голодування.