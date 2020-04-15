 Twitter видалив 180 тисяч пропагандистських акаунтів з КНР, РФ і Туреччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2020

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Новини

Twitter видалив 180 тисяч пропагандистських акаунтів з КНР, РФ і Туреччини

Компанія Twitter виявила і ліквідувала тисячі облікових записів, пов'язаних з пропагандистськими операціями в інтересах урядів Росії, КНР і Туреччини.

Соцмережа Twitter і фейкові новини

Соціальна мережа Twitter видалила майже 180 тисяч профілів, які корпорація вважає причетними до поширення пропагандистської інформації в інтересах урядів Китаю, Туреччини та Росії. Про це йдеться в поширеній у п'ятницю, 12 червня, заяві американської інтернет-компанії.

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Як запевняють у самій корпорації, її фахівцям вдалося виявити низку "пов'язаних з державами" мереж акаунтів. Переважна більшість видалених облікових записів була пов'язана з Китаєм. Ідеться про "напрочуд активне ядро" з 23,7 тисячі акаунтів та 150 тисяч інших облікових записів, що співпрацювали з цим ядром. Щодо останніх, то тут ішлося переважно про фейкові акаунти спамерських пошукових роботів, що підсилюють віральність китайських пропагандистських постів за допомогою ретвітів, повідомляється на офіційному блозі компанії.

У видалених мікроблогах китайською мовою поширювалися маніпулятивні або пропагандистські повідомлення, що збігалися з точною зору Комуністичної партії Китаю на геополітичну тематику, зокрема, про акції протесту в Гонконзі і ситуацію в Тайвані, об'єднання якого з материковим Китаєм є метою керівництва КНР.

Не вперше щодо китайських акаунтів

Це вже вдруге протягом останніх 12 місяців Twitter видалив акаунти, які підозрювалися в зв'язках з Китаєм. Торік у серпні одразу три американські інтернет-платформи - Facebook, YouTube і Twitter - видалили цілі масиви таких акаунтів, нагадує інформагенція AFP. Зазначається, що на території материкового Китаю Twitter було ще раніше заблоковано.

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Натомість у самому Пекіні розкритикували ці дії американської техкомпанії. Якщо Twitter і справді прагне провадити кампанію проти дезінформації, то слід видалити акаунти, що обмовляють та поливають брудом Китай, адже саме КНР є найбільшою жертвою дезінформації, наголосили в МЗС КНР, передає інформагенція Reuters.

Акаунти, близькі до Ердогана та Кремля, теж видалили

Водночас у компанії Twitter повідомили, що крім китайських, було заблоковано також і близько семи тисяч облікових записів, де розхвалювався курс турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана. Також було виявлено та знешкоджено аналогічну мережу з понад 1,2 тисячі акаунтів, близьких до правлячої в Росії партії "Єдина Росія".

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